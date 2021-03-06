Мокрий сніг у двох областях та мороз до -6: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 6 березня, у двох східних областях очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в Україні буде в межах +1... +5, однак вночі у декількох західних, центральних та північних регіонах вона опуститься до -6.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні Луганській та Донецькій областях спостерігатиметься сніг з дощем. На всій іншій території України буде мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +1 до +5, а вночі вона становитиме від -6 до -3.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +5 градусів, а вночі від -6 до -3.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від +1 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від +1 до +5, а вночі від -7 до -3 градусів.