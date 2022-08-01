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Спекотний серпень: Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 07:30
Спекотний серпень: Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа Фото: погода в серпні очікується вище норми на 2 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, що в межах (80-100%) норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура серпня складає 18-22 градусів, у південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23-24,8 градусів, у гірських районах 16-19 градусів, на високогірʼї Карпат 13 градусів.

Абсолютний максимум температури серпня становить 35,7-39,8 градусів, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40,0-42,0 градусів, в гірських районах 30,2-35,6 градусів, на високогірʼї Карпат 26.9-27.8 градусів.

Абсолютний мінімум температури - 0-7 градусів тепла, на півдні Одеської, Херсонської областей та Криму місцями 8-13 градусів тепла, в Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями 0,1-2,3 градусів морозу.

"Заморозки на поверхні ґрунту відмічено наприкінці місяця в Україні, крім південної частини та більшості центральних областей", - зазначають синоптики.

Середня місячна кількість опадів складає 30-69 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70-97 мм, в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей місцями 104-120 мм.

Нагадаємо, найспекотнішим в Україні є липень. За прогнозом, у липні 2022 року середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів). Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

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