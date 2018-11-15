На заході Афганістану таліби напали на поліцейський пост, десятки загиблих

Ілюстративне фото (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

В результаті нападу в провінції Фарах загинули близько 30 поліцейських

В західній афганській провінції Фарах таліби напали на поліцейський форпост, в результаті вибуху і перестрілок загинули близько 30 поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що напад на поліцейський форпост тривав протягом кількох годин. В результаті нападу загинули близько 30 правоохоронців, у тому числі начальник місцевої поліції. Бойовики "Талібану" забрали велику кількість зброї та боєприпасів.

За даними місцевої влади, у відповідь силовики провели операцію із застосуванням військової авіації. В результаті авіаударів по позиціях талібів загинули не менше 17 бойовиків.

Нагадаємо, раніше в Кабулі у натовпі підірвався смертник, в результаті теракту шість осіб загинули. Відразу після інциденту жодна організація не взяла не себе відповідальність за теракт.

До цього в результаті зіткнення бойовиків "Талібану" з військовими в окрузі Джагурі загинули 25 осіб, серед жертв 15 цивільних. Крім того, щонайменше 12 військових загинули під час атаки талібів на військову базу в Баглані. У результаті детонації бомб також загинули 4 цивільних, які допомагали виносити тіла загиблих.