На западе Афганистана талибы напали на полицейский пост, десятки погибших

Иллюстративное фото (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

В результате нападения в провинции Фарах погибли около 30 полицейских

В западной афганской провинции Фарах талибы напали на полицейский форпост, в результате взрыва и перестрелок погибли около 30 полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что нападение на полицейский форпост продолжалось в течение нескольких часов. В результате нападения погибли около 30 правоохранителей, в том числе начальник местной полиции. Боевики "Талибана" скрылись с большим количеством оружия и боеприпасов.

По данным местных властей, в ответ силовики провели операцию с применением военной авиации. В результате авиаударов по позициям талибов погибли не менее 17 боевиков.

Напомним, ранее в Кабуле в толпе подорвался смертник, в результате теракта шесть человек погибли. Сразу после инцидента ни одна организация не взяла не себя ответственность за теракт.

До этого в результате столкновения боевиков "Талибана" с военными в округе Джагури погибли 25 человек, среди жертв 15 гражданских. Кроме того, по меньшей мере 12 военных погибли во время атаки талибов на военную базу в Баглане. В результате детонации бомбы также погибли 4 гражданских, которые помогали выносить тела погибших.