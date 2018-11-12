У Кабулі смертник підірвався в натовпі, шестеро людей загинули

Фото: місце теракту в Кабулі (twitter.com/TOLOnews)

Теракт стався під час масових протестів, де люди вимагали від влади посили безпеку

У столиці Афганістану неподалік Президентського палацу прогримів вибух, унаслідок якого загинули щонайменше шість осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

У афганському МЗС розповіли, що терорист-смертник підірвав підірвав бомбу, сховану в своєму одязі, посеред натовпу під час демонстрації в Кабулі. Люди зібралися неподалік центральної площі Паштуністан.

Офіційно підтверджено загибель шести людей, ще 10 отримали поранення. За непідтвердженою інформацією місцевих ЗМІ, кількість жертв зросла до восьми.

#Kabul – Ambulances have been seen rushing casualties to hospital after the explosion this afternoon in Kabul city center. Officials have not yet confirmed the number of casualties #Afghanistan pic.twitter.com/zoqE39Ev9c — TOLOnews (@TOLOnews) November 12, 2018

Жодна організація поки не взяла не себе відповідальність за теракт.

Сьогодні, 12 листопада, в столиці Афганістану почалися масові протести через зниження безпеки в повітах Джагорі, Малістан і Хас Урузан. Мітингувальники звинувачують владу в бездіяльності і вимагають направити підрозділи збройних сил в проблемні райони.

Нагадаємо, в Афганістані стався вибух замінованого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки. Терорист-смертник на автомобілі протаранив будівлю сил безпеки. Внаслідок теракту щонайменше сім людей загинули і ще 37 отримали поранення.

Також нагадаємо, минулого тижня в Афганістані загинув мер міста Північний Огден штату Юта, Брет Тейлор. Його розстріляв в Кабулі солдат афганської армії.