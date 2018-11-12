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У Кабулі смертник підірвався в натовпі, шестеро людей загинули

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 13:44
У Кабулі смертник підірвався в натовпі, шестеро людей загинули
Фото: місце теракту в Кабулі (twitter.com/TOLOnews)

Теракт стався під час масових протестів, де люди вимагали від влади посили безпеку

У столиці Афганістану неподалік Президентського палацу прогримів вибух, унаслідок якого загинули щонайменше шість осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

У афганському МЗС розповіли, що терорист-смертник підірвав підірвав бомбу, сховану в своєму одязі, посеред натовпу під час демонстрації в Кабулі. Люди зібралися неподалік центральної площі Паштуністан. 

Офіційно підтверджено загибель шести людей, ще 10 отримали поранення. За непідтвердженою інформацією місцевих ЗМІ, кількість жертв зросла до восьми. 

Жодна організація поки не взяла не себе відповідальність за теракт.

Сьогодні, 12 листопада, в столиці Афганістану почалися масові протести через зниження безпеки в повітах Джагорі, Малістан і Хас Урузан. Мітингувальники звинувачують владу в бездіяльності і вимагають направити підрозділи збройних сил в проблемні райони.

Нагадаємо, в Афганістані стався вибух замінованого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки. Терорист-смертник на автомобілі протаранив будівлю сил безпеки. Внаслідок теракту щонайменше сім людей загинули і ще 37 отримали поранення. 

Також нагадаємо, минулого тижня в Афганістані загинув мер міста Північний Огден штату Юта, Брет Тейлор. Його розстріляв в Кабулі солдат афганської армії. 

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