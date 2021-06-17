Захід України та Київ обійдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні
В Україні покращилась погода у західних областях, а також у Києві. Температура повітря вдень досягне +28.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні дощі будуть у східних та південних областях, також частково у центральних. На іншій території України мінлива хмарність та без опадів.
На заході температура повітря вдень складе +23+28, а вночі +11+15.
На півночі вдень буде +25+27, а вночі +15+17.
У центрі країни вдень очікується +23+28, а вночі +14+18.
На сході країни синоптики прогнозують вдень +24+27, а вночі +14+17.
На півдні вдень буде +21+24, а вночі +15+18.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +14+18. У місті не буде дощу.
Нагадаємо, в Україну йде сильна спека після дощів.
РБК-Україна писало, що цього тижня погоду в країні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних і північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України тривають короткочасні дощі.