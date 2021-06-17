ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Захід України та Київ обійдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 червня 2021 08:00
Захід України та Київ обійдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні покращилась погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні покращилась погода у західних областях, а також у Києві. Температура повітря вдень досягне +28.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть у східних та південних областях, також частково у центральних. На іншій території України мінлива хмарність та без опадів.

На заході температура повітря вдень складе +23+28, а вночі +11+15.

На півночі вдень буде +25+27, а вночі +15+17.

У центрі країни вдень очікується +23+28, а вночі +14+18.

На сході країни синоптики прогнозують вдень +24+27, а вночі +14+17.

На півдні вдень буде +21+24, а вночі +15+18.

Захід України та Київ обійдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +14+18. У місті не буде дощу.

Нагадаємо, в Україну йде сильна спека після дощів.

РБК-Україна писало, що цього тижня погоду в країні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних і північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України тривають короткочасні дощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода дожди
NEWS
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві