Захід може використовувати "пропозиції" РФ для створення загроз у сусідніх країнах, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Захід може використовувати російські гарантії безпеки як можливість для створення загроз Росії на території сусідніх з нею країн.

"Наша пропозиція щодо гарантій безпеки - вона відкрита, зрозуміла. Ми хотіли, щоб громадськість і Росії, і України, і громадськість Європи, США, зрозуміла, в чому ж полягає наша ідея, що ми хотіли б реалізувати в ході цього переговорного процесу. Нічого поганого я тут не бачу", - заявив Путін.

При цьому він додав, що єдиною метою РФ у діалозі із Заходом є досягнення домовленостей, які забезпечили б безпеку країни та її громадян.

"Це ставить всіх учасників цього переговорного процесу в певні рамки. Але для нас мета тільки одна - досягти домовленостей, які забезпечили б - і сьогодні, і в довгостроковій перспективі - безпеку Росії та її громадян", - додав Путін.