ru ua
Нд, 26 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захід може використовувати "пропозиції" РФ для створення загроз у сусідніх країнах, - Путін

Новость на русском →
Неділя 26 грудня 2021 16:00
Захід може використовувати "пропозиції" РФ для створення загроз у сусідніх країнах, - Путін Фото: Президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Захід може використовувати російські гарантії безпеки як можливість для створення загроз Росії на території сусідніх з нею країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Наша пропозиція щодо гарантій безпеки - вона відкрита, зрозуміла. Ми хотіли, щоб громадськість і Росії, і України, і громадськість Європи, США, зрозуміла, в чому ж полягає наша ідея, що ми хотіли б реалізувати в ході цього переговорного процесу. Нічого поганого я тут не бачу", - заявив Путін.

При цьому він додав, що єдиною метою РФ у діалозі із Заходом є досягнення домовленостей, які забезпечили б безпеку країни та її громадян.

"Це ставить всіх учасників цього переговорного процесу в певні рамки. Але для нас мета тільки одна - досягти домовленостей, які забезпечили б - і сьогодні, і в довгостроковій перспективі - безпеку Росії та її громадян", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше США і ЄС назвали умову для переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки".

Детальніше про вимоги Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Російська Федерація
NEWS
Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб
Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід