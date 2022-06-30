Захід повинен відправити більше зброї в Україну, щоб запобігти перемозі Росії, - Рютте

Західні союзники повинні направити більше зброї в Україну або ризикують зіткнутися з поразкою Збройних сил України в боротьбі з Росією.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Якщо ми цього не зробимо (не надамо озброєння, - ред.), то є ризик, що Україна не зможе перемогти, і це буде дуже проблематично для всіх нас. Дуже важливо, щоб кожна країна в Європі і в НАТО зараз поставляла важке озброєння, яке вони можуть надати Україні. Я думаю, що ми все ще можемо зробити більше", - заявив він.
Нагадаємо, країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет допомоги для України.
Крім того, члени НАТО затвердили нову стратегію, в якій Росію офіційно визнали загрозою безпеці.
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