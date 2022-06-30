Захід повинен відправити більше зброї в Україну, щоб запобігти перемозі Росії, - Рютте

"Якщо ми цього не зробимо (не надамо озброєння, - ред.), то є ризик, що Україна не зможе перемогти, і це буде дуже проблематично для всіх нас. Дуже важливо, щоб кожна країна в Європі і в НАТО зараз поставляла важке озброєння, яке вони можуть надати Україні. Я думаю, що ми все ще можемо зробити більше", - заявив він.