Запад должен отправить больше оружия в Украину, чтобы предотвратить победу России, - Рютте

Западные союзники должны направить больше оружия в Украину или рискуют столкнуться с поражением Вооруженных сил Украины в борьбе с Россией.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Если мы этого не сделаем (не предоставим вооружение, - ред.), то есть риск, что Украина не сможет победить, и это будет очень проблематично для всех нас. Очень важно, чтобы каждая страна в Европе и в НАТО сейчас поставляла тяжелое вооружение, которое они могут предоставить Украине. Я думаю, что мы все еще можем сделать больше", - заявил он.
Напомним, страны НАТО на саммите в Мадриде утвердили новый пакет помощи для Украины.
Кроме того, члены НАТО утвердили новую стратегию, в которой Россию официально признали угрозой безопасности.
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