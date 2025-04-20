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Поощряет поджигателей войны: КНДР осудила указ Трампа об экспорте оружия, - СМИ

Воскресенье 20 апреля 2025 03:01
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Поощряет поджигателей войны: КНДР осудила указ Трампа об экспорте оружия, - СМИ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Северная Корея осудила недавний указ президента США Дональда Трампа от облегчении экспорта оружия. Пхеньян назвал это решение "мерами по эскалации войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"С одной стороны, США притворяются "посредником", рекомендуя диалог и переговоры, в то время как с другой стороны, они постоянно передают все виды оружия массового поражения, чтобы поощрить поджигателей войны к дальнейшему расширению и продлению войны", - сказано в неназванном комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи.

О чем речь

Речь идет о указе Трампа от 9 апреля 2025 года, направленном на облегчение экспорта американского оружия. Этот указ инициирует пересмотр правил внешнеторговых поставок вооружений с целью ускорения одобрения сделок и расширения возможностей американских оборонных компаний.

Также напомним, что в феврале администрация Трампа отменила "Меморандум о национальной безопасности (NSM-20)", ранее обязывавший зарубежных партнеров США предоставлять письменные гарантии того, что поставляемое им американское вооружение не будет использовано с нарушением норм международного гуманитарного права.

Экспорт оружия из КНДР

Напомним, несколько дней назад стало известно, что за последние 18 месяцев КНДР отправила в Россию более десятка тысяч контейнеров с боеприпасами. Таким образом, страна стала важным для Москвы поставщиком для орудия для войны против Украины.

Также мы писали, что Северная Корея заработала более 20 млрд долларов на помощи РФ в войне против Украины. В свою очередь я такое сотрудничество двух диктатору представляет серьезную угрозу.

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