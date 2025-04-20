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Заохочує паліїв війни: КНДР засудила указ Трампа про експорт зброї, - ЗМІ

Неділя 20 квітня 2025 03:01
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Заохочує паліїв війни: КНДР засудила указ Трампа про експорт зброї, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Північна Корея засудила нещодавній указ президента США Дональда Трампа про полегшення експорту зброї. Пхеньян назвав це рішення "заходами з ескалації війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"З одного боку, США прикидаються "посередником", рекомендуючи діалог і переговори, в той час як, з іншого боку, вони постійно передають всі види зброї масового ураження, щоб заохотити паліїв війни до подальшого розширення та продовження війни", - йдеться в неназваному коментарі Центрального телеграфного агентства Кореї.

Про що йдеться

Йдеться про указ Трампа від 9 квітня 2025 року, спрямований на полегшення експорту американської зброї. Цей указ ініціює перегляд правил зовнішньоторговельних поставок озброєнь з метою прискорення схвалення угод і розширення можливостей американських оборонних компаній.

Також нагадаємо, що в лютому адміністрація Трампа скасувала "Меморандум про національну безпеку (NSM-20)", який раніше зобов'язував зарубіжних партнерів США надавати письмові гарантії того, що американське озброєння, яке вони постачають, не буде використано з порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Експорт зброї з КНДР

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що за останні 18 місяців КНДР відправила в Росію понад десяток тисяч контейнерів із боєприпасами. Таким чином, країна стала важливим для Москви постачальником для знаряддя для війни проти України.

Також ми писали, що Північна Корея заробила понад 20 млрд доларів на допомозі РФ у війні проти України. Зі свого боку я така співпраця двох диктаторів становить серйозну загрозу.

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