Заохочує паліїв війни: КНДР засудила указ Трампа про експорт зброї, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"З одного боку, США прикидаються "посередником", рекомендуючи діалог і переговори, в той час як, з іншого боку, вони постійно передають всі види зброї масового ураження, щоб заохотити паліїв війни до подальшого розширення та продовження війни", - йдеться в неназваному коментарі Центрального телеграфного агентства Кореї.

Про що йдеться

Йдеться про указ Трампа від 9 квітня 2025 року, спрямований на полегшення експорту американської зброї. Цей указ ініціює перегляд правил зовнішньоторговельних поставок озброєнь з метою прискорення схвалення угод і розширення можливостей американських оборонних компаній.

Також нагадаємо, що в лютому адміністрація Трампа скасувала "Меморандум про національну безпеку (NSM-20)", який раніше зобов'язував зарубіжних партнерів США надавати письмові гарантії того, що американське озброєння, яке вони постачають, не буде використано з порушенням норм міжнародного гуманітарного права.