Сколько помощи КНДР прислала России во время войны в Украине: подсчеты СМИ
За последние 18 месяцев Северная Корея отправила в Российскую Федерацию (РФ) более десятка тысяч контейнеров с боеприпасами, став для Москвы важным поставщиком для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Согласно данным Центра открытых источников (OSC) и Reuters, которые использовали спутниковые снимки, было идентифицировано 64 поставки из Северной Кореи в Россию в период с августа 2023-го по март 2025-го. В частности их оценки основываются на детальных трехмерных изображениях судов и их груза.
Отмечается, что за это время Пхеньян отправил в Россию:
- более 15,8 тысячи контейнеров, которые содержали от 4,2 млн до 5,8 млн отдельных боеприпасов;
- "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО);
Известно, что к перевозкам боеприпасов были привлечены четыре грузовых судна под российским флагом: "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".
"Северная Корея отправила около 11 000 военнослужащих для участия в войне против Украины, что является ее первым участием в широкомасштабном конфликте со времен Корейской войны 1950-53 годов, и, по оценкам Объединенного комитета начальников штабов, около 4 000 из них были убиты или ранены", - добавляет Newsweek.
Помощь России со стороны КНДР
Во время полномасштабной войны России против Украины КНДР оказала Москве военную поддержку, в частности в виде передачи артиллерийских снарядов и ракет. В частности направляла своих военных.
Как писал недавно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), КНДР потеряла около 4 тысяч солдат в боях в Курской области. Большинство из них получили серьезные ранения.
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