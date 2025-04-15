ua en ru
Вт, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сколько помощи КНДР прислала России во время войны в Украине: подсчеты СМИ

Вторник 15 апреля 2025 16:14
UA EN RU
Сколько помощи КНДР прислала России во время войны в Украине: подсчеты СМИ Иллюстративное фото: СМИ посчитали, сколько помощи КНДР прислала России во время войны в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За последние 18 месяцев Северная Корея отправила в Российскую Федерацию (РФ) более десятка тысяч контейнеров с боеприпасами, став для Москвы важным поставщиком для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Согласно данным Центра открытых источников (OSC) и Reuters, которые использовали спутниковые снимки, было идентифицировано 64 поставки из Северной Кореи в Россию в период с августа 2023-го по март 2025-го. В частности их оценки основываются на детальных трехмерных изображениях судов и их груза.

Отмечается, что за это время Пхеньян отправил в Россию:

  • более 15,8 тысячи контейнеров, которые содержали от 4,2 млн до 5,8 млн отдельных боеприпасов;
  • "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО);

Известно, что к перевозкам боеприпасов были привлечены четыре грузовых судна под российским флагом: "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".

"Северная Корея отправила около 11 000 военнослужащих для участия в войне против Украины, что является ее первым участием в широкомасштабном конфликте со времен Корейской войны 1950-53 годов, и, по оценкам Объединенного комитета начальников штабов, около 4 000 из них были убиты или ранены", - добавляет Newsweek.

Помощь России со стороны КНДР

Во время полномасштабной войны России против Украины КНДР оказала Москве военную поддержку, в частности в виде передачи артиллерийских снарядов и ракет. В частности направляла своих военных.

Как писал недавно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), КНДР потеряла около 4 тысяч солдат в боях в Курской области. Большинство из них получили серьезные ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Война в Украине
NEWS
США не поддержали заявление G7 по удару РФ по Сумам: что стало причиной
США не поддержали заявление G7 по удару РФ по Сумам: что стало причиной
DAILY
Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну