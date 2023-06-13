Заочный арест Сенниченко – логическое продолжение его дела, - нардеп

"Дело Сенниченко - еще один экзамен на зрелость нашей судебной системы. Мы очень ожидаем от НАБУ, что Сенниченко и его приспешников таки достанут - где бы они ни были и не скрывались - и заслуженно накажут за все, что удастся доказать в судебном порядке (а хватить должно по идее на много лет пребывания в местах не очень отдаленных). Чтобы и другим не было повадно", - написал Мазурашу.

По его словам, народные депутаты держат на контроле вопросы уголовного дела Сенниченко, отметил Георгий Мазураш.

"Хорошо, что у НАБУ появился новый руководитель, который, похоже, способен довести до конца начатое нами дело. Мы должны восстановить справедливость, а государство должно вернуть украденные средства", - добавил нардеп.

Кроме того, нардеп отмечает, что у нынешнего главы Фонда госимущества Рустема Умерова есть советник Вячеслав Солтановский, ранее "советовавший" Дмитрию Сенниченко по вопросам "защиты государственных экономических интересов". По данным Мазурашу, Солтановский - сотрудник СБУ.

"Этот советник, который переходит по наследству от одного руководителя Фонда госимущества другому? Как так получается, что советник по вопросам экономической безопасности, при наличии обоснованных подозрений от НАБУ для господина Сенниченко и другого его советника (об этом есть материалы в СМИ), продолжает работать и за нового руководства фонда? Хочу обратить внимание руководства Службы на работу Вячеслава Солтановского в структуре Фонда госимущества, которая, похоже, не отличается пользой для государства. Иначе он бы не допустил того, что наделал господин Сенниченко с товарищами, верно? Где был господин Солтановский, когда разворовывали активы Одесского припортового завода, когда отправляли продукцию ОГКХ россиянам? Он "в деле", профнепригоден, или какие еще варианты?" – отметил Мазурашу.

Кроме того, он публично обратился к главе Фонда госимущества Рустему Умерову с просьбой предоставить объяснения или комментарии по этому поводу.

Дело Сенниченко

Как известно, НАБУ и САП обвиняют бывшего главу Фонда госимущества в организации преступной организации и коррупции, речь идет о завладении более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горнохимическая компания".

22 марта НАБУ объявило Дмитрию Сенниченко о подозрении. 10 апреля – в розыск.

Кроме экс-председателя ФГИУ о подозрении сообщено еще 9 лицам: соорганизатору преступления - приближенному к председателю ФГИ лицу; советнику председателя ФГИУ; двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод"; и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания"; двум владельцам ООО – победителю аукциона на "ОПЗ"; двум лицам – соучастникам преступления.

8 мая 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности директора АО "Одесский припортовый завод", одному из участников преступной организации, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, в частности " завода" и "Объединенной горно-химической компании".