Заочний арешт Сенниченка - логічне продовження його справи, - нардеп

"Справа Сенниченка - ще один іспит на зрілість нашої судової системи. Ми дуже очікуємо від НАБУ, що Сенниченка і його поплічників таки дістануть - де б вони не були і не приховувались - та заслужено покарають за все, що вдасться довести у судовому порядку (а вистачити має по ідеї на багато років перебування у місцях не дуже віддалених). Щоби і іншим не було повадно", - написав Мазурашу.

За його словами, народні депутати тримають на контролі питання кримінальної справи Сенниченка, зазначив Георгій Мазурашу.

"Добре, що у НАБУ зʼявився новий керівник, який, виглядає, здатний довести до кінця розпочату нами справу. Ми маємо відновити справедливість, а держава має повернути вкрадені кошти", - додав нардеп.

Крім того, нардеп зазначає, що у нинішнього очільника Фонду держмайна Рустема Умєрова є радник В’ячеслав Солтановський, який раніше "радив" Дмитру Сенниченку щодо питань "захисту державних економічних інтересів". За даними Мазурашу, Солтановський - співробітник СБУ.

"Цей радник що переходить у спадок від одного керівника Фонду держмайна іншому? Як так виходить, що радник з питань економічної безпеки, при наявності обгрунтованих підозр від НАБУ для пана Сенниченка та іншого його радника (про це є матеріали у ЗМІ), продовжує працювати і за нового керівництва Фонду? Хочу звернути увагу керівництва Служби на роботу В'ячеслава Солтановського у структурі Фонду держмайна, яка, так виглядає, не відрізняється користю для держави. Інакше він би не допустив того, що наробив пан Сенниченко із товаришами, вірно? Де був пан Солтановський, коли розкрадали активи Одеського припортового заводу, коли відправляли продукцію ОГКХ росіянам? Він "у долі", профнепридатний, чи які ще варіанти?" - зазначив Мазурашу.

Крім того, він публічно звернувся до голови Фонду держмайна Рустема Умєрова із проханням надати пояснення або коментарі з цього приводу.

Справа Сенниченка

Як відомо, НАБУ та САП звинувачують колишнього очільника Фонду держмайна в організації злочинної організації та корупції, мова йде про заволодіння понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

22 березня НАБУ оголосило Дмитру Сенниченку про підозру. 10 квітня - в розшук.

Крім екс-голови ФДМУ про підозру повідомлено ще 9 особам: співорганізатору злочину - наближеній до голови ФДМУ особі; раднику голови ФДМУ; двом особам, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ "Одеський припортовий завод"; в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія"; двом власникам ТОВ - переможцю аукціону на "ОПЗ"; двом особам - співучасникам злочину.

8 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому виконувачу обовʼязків директора АТ "Одеський припортовий завод", одному з учасників злочинної організації, яка протягом 2019 – 2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".