Захмарні суми застави у справі "Кузні на Рибальському" є порушенням прав людини, - Сюмар

"Ця справа має серйозні перспективи в Європейському суді з прав людини, бо покаже, що громадян України через політичні замовлення і через політичні мотивації залишають без права навіть на апеляційні оскарження і принижують таким утриманням в клітках, коли злочин ніяк не пов’язаний з насильством. Це лише підозри, нічим не обґрунтовані, застави, які апріорі людина не може виплатити. Тому звичайно рівень абсурду зашкалює, і він не на вулиці, він відбувається в судових залах", - зазначила Сюмар.

За її словами, як і багато справ проти Петра Порошенка справи Павловського і Шандри можна назвати лише політичним замовленням.

"Тому що очевидно, що люди починають прозрівати, бачать хто і що робив в 2014 році, чому країна власне відбулася, як вона розвивалася у 2014 – 2019 роках, коли була створена армія, безвізовий режим і дуже багато зовнішньополітичних перемог, і навіть внутрішніх перемог було в країні, коли відвойовано було дві третини Донбасу", - наголосила депутатка.

Сюмар також додала, що вони були відвойовані завдяки таким людям як той же Ігор Павловський, і сьогодні все це перекреслюється.

"І в цьому весь нонсенс. На 30-ти річчя Незалежності нас хочуть загодувати телевізором і шоу, замість того, щоб будувати країну і захищати її, бо загроза нікуди не зникла", - додала нардеп.

Вона також прокоментувала ситуацію, коли в судовому засіданні оголошено перерву через те, що працівники "Кузні на Рибальському" скандують під стінами суду.

"Я не знала, що в Україні немає тепер вже конституційного права на протести, що у нас суди керують мітингами. Тому це абсолютно абсурдна вимога. Люди прийшли висловити свою позицію. Коли буде сподівання на чесне судочинство, буде демонстрація такого чесного суду, тоді не буде мітингів, а буде довіра до судової системи і суддів. Це мирний протест, але суддям варто пам’ятати, що в Україні бувають не мирні протести також і не дай боже нам до цього доводити", - сказала Сюмар.

За її словами, все сьогодні розвивається так, щоб знову Україна змушена була поставати, тому що це несправедливо, коли "тримають в клітці людину, яка точно не становить ніякої загрози".

"Такі речі не є нормальними, вони просто спрямовані на приниження людської гідності і фактично це є застосуванням тортур", - підсумувала вона.