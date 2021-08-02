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Заоблачные суммы залога по делу "Кузни на Рыбальском" - нарушение прав человека, - Сюмар

Автор: РБК-Украина

Заоблачные суммы залога по делу "Кузни на Рыбальском" являются свидетельством политической мотивации и нарушением прав человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар.

"Это дело имеет серьезные перспективы в Европейском суде по правам человека, потому что покажет, что граждан Украины по политическим заказам и из-за политических мотиваций оставляют без права даже на апелляционные обжалования и унижают таким содержанием в клетках, когда преступление никак не связано с насилием. Это только подозрения, ничем не обоснованные, залоги, которые априори человек не может выплатить. Поэтому обычно уровень абсурда зашкаливает, и он не на улице, он происходит в судебных залах", - отметила Сюмар.

По ее словам, как и много дел против Петра Порошенко, дела Павловского и Шандры можно назвать только политическим заказом.

Сюмар также добавила, что они были отвоеваны благодаря таким людям как тот же Игорь Павловский, и сегодня все это перечеркивается.

"И в этом весь нонсенс. На 30-летие Независимости нас хотят закормить телевизором и шоу, вместо того, чтобы строить страну и защищать ее, угроза никуда не исчезла", - добавила нардеп.

Она также прокомментировала ситуацию, когда в судебном заседании объявлен перерыв из-за того, что работники "Кузни на Рыбальском" скандируют под стенами суда.

"Я не знала, что в Украине нет теперь уже конституционного права на протесты, что у нас суды управляют митингами. Поэтому это абсолютно абсурдное требование. Люди пришли выразить свою позицию. Когда будет надежды на честное судопроизводство, будет демонстрация такого честного суда, тогда не будет митингов, а будет доверие к судебной системе и судьям. Это мирный протест, но судьям следует помнить, что в Украине бывают не мирные протесты также и не дай бог нам до этого доводить, - сказала Сюмар.

По ее словам, все сегодня развивается так, чтобы снова Украина вынуждена была восстать, потому что это несправедливо, когда "держат в клетке человека, который точно не представляет никакой угрозы".

"Такие вещи не являются нормальными, они просто направлены на унижение человеческого достоинства и фактически это является применением пыток", - подытоживала она.

Как сообщалось, подозреваемые по делу о "Кузне на Рыбальском" подадут иск в Европейский суд по правам человека за политических преследований.

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Кузня на Рыбальском