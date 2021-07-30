Обвинувачені у справі щодо "Кузні на Рибальському" звернуться у ЄСПЛ через тиск, - адвокати

Адвокат Ілля Новіков повідомив, що за інформацією захисників підозрювані знаходяться під вартою протягом майже місяця і за цей час не здійснено відповідних слідчих дій.

"За весь цей час слідство не проводило ані допит, ані будь-яких слідчих дій. І я не можу, і мої колеги не можемо сприймати цю ситуацію інакше як катування і моральний тиск на заарештованих. Враховуючи контекст ситуації ми розуміємо, що єдина мета такого тиску може бути спроба примусити їх дати неправдиві свідчення проти Петра Порошенка. Ми розуміємо, що єдиною метою чому слідство, яке наполягало на арешті зараз не поспішає провести ці допити, це те, що вони не піддалися цьому тиску", - сказав він.

За словами адвоката Грегорі Туант діт Дюдона, затягування розгляду цієї справи призводить до порушення прав людини.

"Цей факт порушує прямо багато статей Європейської конвенції прав людини. Це також прямо вказує на напружений політичний контекст на ту ситуацію, яка склалася задля приниження, паплюження образу попередньої адміністрації і попереднього президента. Всі хиби пояснюються тим, що президентом тоді був Порошенко. Я стурбований критичним становищем і напруженим контекстом, а також прихованими мотивами, що стоять за цим процесом. Нас турбує те, що звинувачення не спирається на якісь доказові матеріали, докази вини. Це виявляє прямо політичну мотивацію справи", - сказав він.

За його словами, слідчий суддя Соколов встановив нечуваний розмір застави.

"Це пряма ознака, що все, що потрібно прокуратурі - це звинуватити в усіх гріхах і переслідувати саме працівників попередньої адміністрації. Мені здається, що це занадто поважна справа і владні органи Ради Європи розглянуть цей випадок дуже уважно. Тому що тут постають дуже важливі питання з приводу поваги до правовладдя, що в свою чергу, є підвалиною національної демократії за стандартами Ради Європи", - підкреслив адвокат.

За словами Іллі Новікова, сума застави призначена Печерським судом є безпрецедентною для України і в супереч законодавству неспівставна з матеріальним становищем підозрюваних.

"Застава у сумі більше 400 млн грн - це не тільки найбільша сума застави для України. Якщо б страва розглядалася в США, то такий розмір застави увійшов би в першу десятку за весь час, і був би на четвертому, п’ятому, шостому та сьомому місцях", - сказав Новіков.

Крім цього, Ілля Новіков наголосив, що прокурори не з’явилися на розгляд апеляції 29 червня і Офіс генерального прокурора не зміг надати роз’яснення причин неявки прокурорів.

"Апеляційний суд Києва мав розглянути апеляції на ці арешти. Цього не відбулося. Прокурори не з’явилися на засідання, і коли депутати "Європейської солідарності" прийшли в Офіс Генерального прокурора, щоб з’ясувати, чому прокуратура проігнорувала засідання по справі Павловського пояснень, які б задовольнили, надано не було", - сказав він.