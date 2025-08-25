ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективной

Понедельник 25 августа 2025 16:45
UA EN RU
Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективной Лучшие ноутбуки для школьников в 2025 году (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Учеба в школе сегодня невозможна без надежного ноутбука - от онлайн-уроков и написания рефератов до подготовки презентаций и видеозвонков. Родителям и школьникам приходится выбирать устройство, которое будет сочетать производительность, удобство и доступную цену.

РБК-Украина рассказывает про 10 моделей, которые помогут сделать учебный процесс комфортным и максимально эффективным.

Apple MacBook Air 13 (M3)

Новый MacBook Air получил свежий чип M3, который сочетает мощность и энергоэффективность. 13,6-дюймовый экран Liquid Retina XDR с высокой детализацией отлично подходит для учебы и медиа.

Весит меньше 1,3 кг, работает до 15 часов, а бесшумный корпус без вентилятора делает его незаметным даже в библиотеке. Идеален для студентов, ценящих легкость и автономность.

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективнойApple MacBook Air 13 (M3) (фото: WIRED)

Asus Vivobook 16 (2023)

Доступный ноутбук для повседневных задач: учебные тексты, браузер и онлайн-лекции. Оснащен процессорами AMD Ryzen 5/7 и большим 16-дюймовым экраном Full HD.

Можно увеличить память до 16 ГБ, что редкость для своей цены. Вес около 1,8 кг, батарея держит до 8 часов - вполне достаточно для учебы и досуга.

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективнойAsus Vivobook 16 (2023) (фото: RTINGS)

Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition

Профессиональный уровень для студентов дизайна и IT. Оснащен OLED-экраном на 15 дюймов с яркими цветами, процессором Intel Core Ultra 7 и до 32 ГБ памяти.

Клавиатура остается одной из лучших на рынке, а корпус надежен и при этом легок (около 1,5 кг). ThinkPad подойдет тем, кто совмещает учебу с тяжелой работой - от кодинга до монтажа.

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективнойLenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition (фото: RTINGS)

HP EliteBook Ultra G1i AI

Элегантный ультрабук для продуктивности. 14-дюймовый экран с точной цветопередачей, процессор Intel Core Ultra 7 и до 32 ГБ RAM обеспечивают комфортную работу как в офисных приложениях, так и с онлайн-занятиями.

Батарея держится весь учебный день, корпус тонкий и легкий, а встроенные системы безопасности понравятся тем, кто работает с важными файлами.

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективнойHP EliteBook Ultra G1i AI (фото: XDA-Developers)

Dell 16 Plus 2-in-1

Универсальный ноутбук-трансформер с 16-дюймовым OLED-экраном, который можно использовать как планшет. Работает на Intel Core Ultra 7, поддерживает до 32 ГБ памяти и 1 ТБ SSD.

Благодаря стилусу удобно делать заметки и рисовать. Отличный вариант для студентов творческих специальностей.

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективнойDell 16 Plus 2-in-1 (фото: Engadget)

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition

Еще один премиальный "трансформер" с OLED-экраном на 14 дюймов. Гибкая конструкция позволяет использовать его в режимах ноутбука, планшета или "палатки".

Производительности Intel Core Ultra 7 и до 32 ГБ RAM хватит для любых задач. Yoga 9i подойдет студентам медиашкол и тем, кто часто работает с презентациями.

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективнойLenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (фото: PCWorld)

MSI Raider 18 HX AI

Игровая мощь в формате ноутбука. RTX 5080 и процессор Intel Core Ultra 9 позволяют запускать самые тяжелые игры и графические программы. 18-дюймовый экран MiniLED с частотой 240 Гц порадует геймеров и дизайнеров.

Минус - весит более 2,9 кг и батарея держит недолго. Но если нужен максимум мощности - это ваш выбор.

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективнойMSI Raider 18 HX AI (фото: PCWorld)

Acer Chromebook Plus 514

Простой и легкий Chromebook для студентов, которые учатся через облачные сервисы. 14-дюймовый экран, процессор Intel Core i5 и до 12 часов автономности. Идеален для работы в Google Docs, Zoom и браузере.

Вес около 1,3 кг, есть поддержка Android-приложений. Недорогой и удобный вариант для повседневной учебы.

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективнойAcer Chromebook Plus 514 (фото: PCWorld)

Microsoft Surface Laptop 13

Стильный и легкий ноутбук с 13,5-дюймовым сенсорным экраном 3:2, удобным для чтения и заметок. Работает на Intel или AMD Ryzen, поддерживает до 16 ГБ RAM.

Вес всего 1,3 кг, батарея держит до 15 часов. Отличный выбор для студентов, которые много двигаются и ценят компактность.

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективнойMicrosoft Surface Laptop 13 (фото: T3)

HP Chromebook Plus 15.6

Хромбук с большим экраном для тех, кто любит просторное рабочее место. 15,6-дюймовый дисплей, до 10 часов работы без подзарядки и поддержка Android-приложений.

Подойдет для онлайн-учебы, просмотра лекций и работы с документами. Чуть тяжелее компактных моделей, но компенсирует это диагональю.

Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективнойHP Chromebook Plus 15.6 (фото: Mashable)

Вас может заинтересовать:

При подготовке материала использовались следующие источники: PCWorld, TechRadar, Tom's Hardware.

Читайте РБК-Украина в Google News
Учебный год Советы Компьютеры
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы