Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективной

Учеба в школе сегодня невозможна без надежного ноутбука - от онлайн-уроков и написания рефератов до подготовки презентаций и видеозвонков. Родителям и школьникам приходится выбирать устройство, которое будет сочетать производительность, удобство и доступную цену.

РБК-Украина рассказывает про 10 моделей, которые помогут сделать учебный процесс комфортным и максимально эффективным.

Apple MacBook Air 13 (M3)

Новый MacBook Air получил свежий чип M3, который сочетает мощность и энергоэффективность. 13,6-дюймовый экран Liquid Retina XDR с высокой детализацией отлично подходит для учебы и медиа.

Весит меньше 1,3 кг, работает до 15 часов, а бесшумный корпус без вентилятора делает его незаметным даже в библиотеке. Идеален для студентов, ценящих легкость и автономность.

Apple MacBook Air 13 (M3) (фото: WIRED)

Asus Vivobook 16 (2023)

Доступный ноутбук для повседневных задач: учебные тексты, браузер и онлайн-лекции. Оснащен процессорами AMD Ryzen 5/7 и большим 16-дюймовым экраном Full HD.

Можно увеличить память до 16 ГБ, что редкость для своей цены. Вес около 1,8 кг, батарея держит до 8 часов - вполне достаточно для учебы и досуга.

Asus Vivobook 16 (2023) (фото: RTINGS)

Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition

Профессиональный уровень для студентов дизайна и IT. Оснащен OLED-экраном на 15 дюймов с яркими цветами, процессором Intel Core Ultra 7 и до 32 ГБ памяти.

Клавиатура остается одной из лучших на рынке, а корпус надежен и при этом легок (около 1,5 кг). ThinkPad подойдет тем, кто совмещает учебу с тяжелой работой - от кодинга до монтажа.

Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition (фото: RTINGS)

HP EliteBook Ultra G1i AI

Элегантный ультрабук для продуктивности. 14-дюймовый экран с точной цветопередачей, процессор Intel Core Ultra 7 и до 32 ГБ RAM обеспечивают комфортную работу как в офисных приложениях, так и с онлайн-занятиями.

Батарея держится весь учебный день, корпус тонкий и легкий, а встроенные системы безопасности понравятся тем, кто работает с важными файлами.

HP EliteBook Ultra G1i AI (фото: XDA-Developers)

Dell 16 Plus 2-in-1

Универсальный ноутбук-трансформер с 16-дюймовым OLED-экраном, который можно использовать как планшет. Работает на Intel Core Ultra 7, поддерживает до 32 ГБ памяти и 1 ТБ SSD.

Благодаря стилусу удобно делать заметки и рисовать. Отличный вариант для студентов творческих специальностей.

Dell 16 Plus 2-in-1 (фото: Engadget)

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition

Еще один премиальный "трансформер" с OLED-экраном на 14 дюймов. Гибкая конструкция позволяет использовать его в режимах ноутбука, планшета или "палатки".

Производительности Intel Core Ultra 7 и до 32 ГБ RAM хватит для любых задач. Yoga 9i подойдет студентам медиашкол и тем, кто часто работает с презентациями.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (фото: PCWorld)

MSI Raider 18 HX AI

Игровая мощь в формате ноутбука. RTX 5080 и процессор Intel Core Ultra 9 позволяют запускать самые тяжелые игры и графические программы. 18-дюймовый экран MiniLED с частотой 240 Гц порадует геймеров и дизайнеров.

Минус - весит более 2,9 кг и батарея держит недолго. Но если нужен максимум мощности - это ваш выбор.

MSI Raider 18 HX AI (фото: PCWorld)

Acer Chromebook Plus 514

Простой и легкий Chromebook для студентов, которые учатся через облачные сервисы. 14-дюймовый экран, процессор Intel Core i5 и до 12 часов автономности. Идеален для работы в Google Docs, Zoom и браузере.

Вес около 1,3 кг, есть поддержка Android-приложений. Недорогой и удобный вариант для повседневной учебы.

Acer Chromebook Plus 514 (фото: PCWorld)

Microsoft Surface Laptop 13

Стильный и легкий ноутбук с 13,5-дюймовым сенсорным экраном 3:2, удобным для чтения и заметок. Работает на Intel или AMD Ryzen, поддерживает до 16 ГБ RAM.

Вес всего 1,3 кг, батарея держит до 15 часов. Отличный выбор для студентов, которые много двигаются и ценят компактность.

Microsoft Surface Laptop 13 (фото: T3)

HP Chromebook Plus 15.6

Хромбук с большим экраном для тех, кто любит просторное рабочее место. 15,6-дюймовый дисплей, до 10 часов работы без подзарядки и поддержка Android-приложений.

Подойдет для онлайн-учебы, просмотра лекций и работы с документами. Чуть тяжелее компактных моделей, но компенсирует это диагональю.

HP Chromebook Plus 15.6 (фото: Mashable)