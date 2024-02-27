Уверенность украинцев в постоянной поддержке Запада существенно снизилась

В феврале 2024 года относительное большинство украинцев (49%) верят, что Запад продолжает по мере возможностей поддерживать Украину. В то же время 44% считают, что Запад устает от Украины, его поддержка слаба и что Запад хотел бы от Украины уступить Россию.

Как отмечают социологи, в конце 2022 только 15% украинцев считали, что Запад устает от Украины. Уже через год, в начале октября 2023 года доля украинцев, которые в это верят, достигла 30%, а сейчас - 44%.

Вера в неизменную поддержку Запада упала с 76% в конце 2022 года до 63% в октябре 2023 года и до 49% в феврале 2024 года.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, 24 февраля 2024 года была вторая годовщина российского полномасштабного вторжения. Украина и украинцы услышали много хороших и сильных слов поддержки западных партнеров. Однако уже 25 февраля 2024 года на форуме "Украина. Год 2024" президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас есть четыре бригады, которые до сих пор не получили обещанную технику (которую обещали еще под контрнаступление 2023 года).

"Поэтому мы призываем Запад переходить от сильных слов к сильным действиям. Украина и украинцы сохраняют волю к победе, Украина и украинцы стремятся продолжать сопротивление агрессору. Украина и украинцы заслуживают должной поддержки здесь и сейчас", - добавил социолог.

Опрос КМИС проводился 17-23 февраля 2024 среди 1052 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Напомним, по данным опроса КМИС, 89% украинцев в целомверят в победу Украины, в том числе из них 60% безусловно убеждены в этом. По состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России. В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу ни одной из сторон.