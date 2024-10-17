Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу

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До 2025 года остается два с половиной месяца, но до сих пор не ясно, продолжатся ли с января поставки газа в Европу через Украину. Контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" на транзит российского газа заканчивается 31 декабря. Киев на самом высоком политическом уровне уже заявил, что контракт продлеваться не будет. Но для продолжения поставок газа через Украину все-таки есть варианты.

Кому нужен российский газ в ЕС

После полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС приняли решение постепенно отказаться от российского газа до 2027 года. Большинство из них нашли альтернативные источники и пути доставки энергоресурсов, и уже практически не зависят от транзита российского газа через Украину.

В ЕС готовы к его прекращению "в любой момент", о чем еще в мае заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В комментарии РБК-Украина она отметила, что переговоры о транзите газа могут возобновиться лишь после вывода российских войск из Украины.

Однако некоторые страны до последнего времени были и остаются заинтересованными в поставках газа именно через Украину, поскольку этот путь короче и, следовательно, дешевле. Среди них – Венгрия, Австрия и, в первую очередь, Словакия.

Но если еще весной текущего года венгерские чиновники поднимали вопрос о продлении транзита газа через Украину, то сейчас практически перестали это делать. Будапешт наладил поставки газа из РФ через "Турецкий поток", и в 2025 году даже планирует их увеличить. Австрия с 2025 года полностью заменит "Газпром" поставщиками газа из Северной Африки. А вот Словакия до сих пор не нашла альтернативы, и транзит газа через Украину для нее остается чрезвычайно важным.

Словакии для собственного потребления нужно порядка 2 млрд кубометров в год. Для Братиславы прекращение поставок через Украину газа, который РФ продает ей с большой скидкой, может иметь негативные внутриполитические последствия из-за роста цен на газ. Из-за этого правительство Роберта Фицо может потерять поддержку населения. По информации источников издания, такие опасения высказываются словацкой стороной на некоторых международных встречах.

Азербайджан как альтернатива России

Понимая, что транзит газа через Украину может прекратиться, новых поставщиков газа в Словакии начали искать с начала текущего года. Выбор пал на Азербайджан. В Баку готовы рассматривать варианты. "Сейчас Азербайджан экспортирует газ в восемь стран. Надеюсь, Словакия станет девятой", – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае текущего года.

Азербайджан намерен постепенно увеличивать поставки газа в Европу. В 2023 году он экспортировал туда около 12 млрд кубометров газа, в 2024-м планирует уже 13 млрд. Это почти половина всего экспорта азербайджанского газа.

География поставок также расширяется. С 1 сентября азербайджанская государственная нефтегазовая корпорация SOCAR начала поставки газа в Хорватию. Также SOCAR продает газ в Болгарию, Венгрию, Грецию, Грузию, Италию, Румынию, Сербию, Словению и Турцию. Расширять поставки газа в эти страны Баку начал с 2021 года по Трансадриатическому трубопроводу. До конца 2027 года объем таких поставок в Евросоюз планируется увеличить до 20 млрд кубометров в год.

Тогда же, в мае, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов провел встречу с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом. Обсуждались перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, включая возможность хранения азербайджанского газа в украинских ПХГ, говорилось в сообщении НАК. Но на тот период практически никто не связал вопрос хранения газа с транзитом.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов и президент SOCAR Ровшан Наджаф (фото: Facebook А.Чернышова)

В июле Владимир Зеленский подтвердил, что тема поставок азербайджанского газа через Украину обсуждается. "Этим сейчас занимаются чиновники… Переговоры ведутся", - сказал Зеленский.

Реэкспорт вместо транзита газа

На самом деле обсуждение вопроса поставок азербайджанского газа через Украину переговорами назвать пока сложно. Конкретных предложений еще не было ни от одной из сторон. До сих пор тема обсуждается на уровне консультаций, причем в рабочем порядке.

"Переговорами это назвать нельзя. Тема затрагивается в рамках некоторых двусторонних встреч, но предметно и детально ничего не обсуждается", – сказал собеседник издания, знакомый с процессом обсуждения "транзитной" темы.

Официальных комментариев о ходе консультаций по вопросу транзита газа РБК-Украина не удалось получить ни у украинской, ни у азербайджанской стороны.

Основным участником таких консультаций от Украины выступает НАК "Нафтогаз Украины". Хотя в некоторых случаях тема поставок газа затрагивается и на встречах правительственного уровня. И сейчас, по информации нескольких источников издания, концепция возможного сотрудничества кардинально поменялась.

Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Суть этой альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад.

Хранилища газа находятся под управлением "Нафтогаза". ОГТСУ занимается лишь магистральными газопроводами. Именно поэтому от украинской стороны консультации проводит НАК, а не Оператор ГТС.

По новому предложению, к примеру, если газ будет закачивать Азербайджан, то потом, в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран Евросоюза в газе, он сможет продавать его на бирже или по контрактам. В случае продажи на бирже компания SOCAR, которая вероятнее всего будет этим заниматься, сможет хорошо заработать на пике цен.

Если на предложение согласится Словакия, то она сможет покупать газ на границе Украины и РФ, или на точке его входа из Азербайджана в Россию, закачивать в украинские ПХГ и потом использовать по мере необходимости сама или продавать третьим странам. До сих пор на транзите и перепродаже газа, в том числе Германии, словацкие оператор Eustream и трейдер SPP, по оценке бывшего главы ОГТСУ Сергея Макогона, в качестве транзитных платежей и коммерческой наценки зарабатывали до 15 млрд долларов в год. Также при продолжении поставок газа от его покупки вряд ли откажутся Венгрия и Австрия.

Такая схема поставок юридически уже не будет считаться транзитом. Со стороны Украины это будет реэкспорт газа.

Пока окончательного ответа по такому предложению нет ни от Баку, ни от Братиславы.

Но в нем есть одно ключевое условие – каждая из сторон должна будет решить с РФ вопрос безопасности. То есть нужно будет договориться, чтобы объекты газотранспортной системы Украины не попадали под обстрелы.

Поврежденный российскими обстрелами объект ГТС Украины (фото: пресс-служба ОГТСУ)

Собеседники издания, посвященные в тему, сказали, что Азербайджан охладел к идее поставок газа в ЕС и не затрагивает ее уже почти четыре месяца. "Я думаю, что снижение активности Баку практически до нуля связано с позицией России, которая так или иначе должна участвовать в этом процессе", – предположил собеседник.

Участие РФ в процессе неизбежно

Участие России в поставках газа из Азербайджана в ЕС через Украину практически неизбежно. Прежде всего, природный газ в любом случае будет идти в Украину транзитом через территорию РФ – прямого пути доставки его из Азербайджана нет. Пока Москва не давала право на транзит газа по своей территории никому – ни Азербайджану, ни Казахстану, ни Туркменистану. Хотя желание поставлять газ в ЕС и Украину у этих стран было давно.

Соглашение о взаимном доступе к трубопроводному транспорту, то есть о возможности транзита через ГТС РФ, в рамках СНГ планировали принять еще в 2013 году – через полгода после начала работы зоны свободной торговли СНГ. Но Москва всячески блокировала этот вопрос, пытаясь сохранить монополию на поставки газа в Европу через Украину.

Сейчас, если Баку получит разрешение на транзит, то этого же могут потребовать Ашхабад и Астана. Пока газ из Туркменистана и Казахстана в страны Европы идет через Азербайджан и Турцию.

Второй момент – Азербайджан самостоятельно может обеспечить поставки лишь до 5 млрд кубометров газа. Источники издания сообщили, что в Баку называют именно такую цифру. Но для этого, вероятно, ему придется перенаправлять часть газа с "Турецкого потока" на украинское направление. Для транзита таких объемов крайне мало. Но для закачки на хранение в ПХГ – вполне достаточно.

Директор специальных проектов центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что Азербайджан не станет перенаправлять газ с "Турецкого потока" на украинское направление, чтобы не рисковать отношениями с Анкарой. "Уменьшить транзит через Турцию Азербайджану будет себе дороже. Это будет не выгодно ближайшему партнеру Азербайджана", – отметил Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также считает, что Баку не станет сокращать поставки через Турцию ради транзита через Украину. "У Азербайджана газ законтрактован на "Турецкий поток", и они не будут срывать контракты. Если Азербайджан все-таки согласится перенаправлять газ на Украину, то дискредитирует себя, потеряет клиентов, которые могут перейти к "Газпрому", – сказал Омельченко в комментарии РБК-Украина.

Таким образом, можно предположить, что в поставках все-таки может быть доля российского газа. Какой именно она будет, пока абсолютно не ясно.

Но даже если Азербайджан сам и обеспечит объемы газа, то на такой вариант вряд ли согласится Россия. Для нее важно сохранить поставки именно своего газа в ЕС, об этом РБК-Украина писало еще в августе. Москва хочет получать как экономическую выгоду – продолжать зарабатывать на продаже газа в ЕС, так и политическую – иметь основания заявлять, что Европа все-таки не может прожить без российских энергоресурсов. При транзите достижение таких целей возможно. При предложенном Украиной варианте – нет, поскольку без российских поставок можно будет обойтись. Так что реальной выгоды для Москвы давать разрешение на транзит только азербайджанского газа без хотя бы доли своего фактически нет.

"Плюсы" от транзита не покроют "минусы" для Украины

Если вариант с закачкой газа в украинские ПХГ будет принят, то "Нафтогаз" сможет получить дополнительную прибыль за счет оплаты хранения газа. Плюс к этому, в любом случае, будь то контракт или поставки на хранение в ПХГ, тариф на транспортировку газа по территории Украины от восточной границы до западной будет существенно повышен.

Сейчас по транзитному контракту он составляет 2,66 доллара за транспортировку 1 тыс. кубометров газа на 100 км. Рассчитывался тариф еще в 2019 году, исходя из годового объема транзита в 45 млрд кубометров.

Учитывая, что сейчас поставки газа на транзит снизились почти в три раза – до 14 млрд кубометров, то действующий тариф фактически является в три раза заниженным. Если поставки сократятся до 5 млрд кубометров, то тариф при грубом подсчете может вырасти в 6 раз – до 16 долларов. Но окончательный размер тарифа будет устанавливать НКРЭКУ.

Однако этот финансовый "плюс" для Украины все равно будет несоизмерим с доходами России. "Газпром" будет в любом случае получать какую-то сумму от транзита (азербайджанского газа), плюс плату за газ, если он будет использован в дополнение к азербайджанскому. Точные цифры выручки назвать сложно, но приблизительно для России она будет в пределах нескольких миллиардов долларов в год. А для Украины, по оценочным подсчетам экспертов, ограничится несколькими сотнями миллионов.

В итоге, Россия может оказаться в значительно большем выигрыше от поставок газа через Украину, чем сама Украина, в каком бы виде они не шли. И Украина, продолжая предоставлять услуги по транспортировке газа в ЕС, продолжит содействовать наполнению бюджета России. Кроме того, она будет фактически поддерживать правительства Фицо и Орбана (если Венгрия начнет закупку этого газа).

Главы правительств Венгрии и Словакии, Виктор Орбан и Роберт Фицо (фото: Getty Images)

"Если будет транзит, то будут держаться эти режимы (Фицо и Орбана - ред.), которые и дальше будут блокировать нам все важные вопросы и по евроинтеграции, и по военной поддержке. Так что мы будем проигрывать и политически, и экономически. Если у Фицо и Орбана не будет дешевой нефти и газа, то они очень скоро потеряют власть", – считает Омельченко.

При этом он допускает транспортировку газа европейским потребителям из третьих стран через Украину по варианту, о котором РБК-Украина писало в марте. Речь идет о бронировании мощностей ГТС. Каждый месяц Словакия, Венгрия или любая другая страна – покупатель газа может бронировать мощности для прокачки газа, купленного у Азербайджана или даже у РФ. В этом случае у Украины будет возможность влиять на любые выпады политиков этих стран против Украины.

"Конкурс на использование мощностей проводится каждый месяц. Мы просто будем держать их на крючке. Если что-то будет не так, то конкурс просто не будет объявлен", - сказал Омельченко в комментарии РБК-Украина.

Один из высокопоставленных чиновников в беседе "off the record" спрогнозировал, что вероятность продолжения транспортировки любого газа через Украину в ЕС с 2025 года фактически нулевая. И если будет политическое решение ее прекратить, то оправдать это экономически будет не сложно. Это можно будет сделать прежде всего - за счет тарифа на транспортировку. Его размер, с учетом всех рисков, может быть установлен на уровне, который сделает невыгодной операцию купли-продажи газа для всех сторон сделки.

Кроме того, вопрос дополнительных поставок газа Словакия должна согласовать с Брюсселем. Но в ЕС не видят необходимости в этом. Более того, Кадри Симсон предупредила страны-члены объединения о политической опасности новых договоренностей с привлечением России. "ЕС может жить без этого российского газа. И если страны-члены предпочтут продление импорта российского газа, и они будут делать это даже вне контракта, или если они захотят подписать новые соглашения по новым мощностям, – хочу объяснить, что это не обязательно. Это политический выбор, и он опасен. И мы должны помнить, что стоимость отношений с Россией измеряется не только ценой на газ, но и потерянными в Украине жизнями", – заявила она 16 октября по итогам заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам.

Но если транзит газа в ЕС сократится или прекратится вообще, то Украина должна быть готова к повышению тарифов на транспортировку газа внутри страны. Сейчас они на 75% покрываются за счет доходов от транзита. Если их не будет, то тарифы придется поднимать в несколько раз. "Тариф придется повышать – это однозначно. На сколько – будет зависеть от того, какой объем транзита будет с нового года и будет ли он вообще", – сказал собеседник издания.

Правда, номинально, по оценке Макогона, тариф на транспортировку вырастет незначительно. "Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн за куб", – прогнозирует он.

По словам Макогона, учитывая нынешние цены на газ для коммерческих потребителей, общая цена поставок газа вырастет не более чем на 3%, что не критично.

Население это повышение тарифов не коснется, поскольку тариф на транспортировку включен в общий тариф на газ, который зафиксирован на уровне 7,96 грн за кубометр. От повышения тарифа на транспортировку уменьшатся доходы "Нафтогаза" из-за увеличения выплат по тарифу ОГТСУ.

Кроме того, без транзита Украина потеряет возможность замещать свой газ для использования зимой в восточных регионах – транзитным. Это увеличит расход собственного газа из-за необходимости прокачивать его из хранилищ, которые находятся на западе страны. Но, исходя из технических возможностей и запасов газа ГТС, трудностей с этим возникнуть не должно. Вся система уже дважды прошла тестирование такого варианта, и собеседники издания в правительстве заверяют, что сбоев в ее работе быть не должно.