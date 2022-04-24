ЄС відмовиться від поставок російського газу до 2027 року, - австрійський міністр
Європейський союз має намір відмовитися від поставок газу з Росії до 2027 року. Австрія вважає цю мету дуже амбітною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю австрійського міністра у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Леоноре Гевесслер для Kurier.
За її словами, Єврокомісія поставила мету для всіх країн учасниць ЄС відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.
"Це дуже амбітна мета. Вона стосується всіх країн-членів, досягти її вийде при спільній роботі", - зазначила Гевесслер.
Вона підкреслила, що для відмови від російського газу необхідно поступово скоротити його споживання, перейти на теплові насоси і геотермальну енергію, де це можливо; почати виробництво біогазу і відновлюваного водню; знайти інших постачальників газу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз в лічені тижні схвалить нафтове ембарго для Росії.
Українська сторона також наполягає на газовому ембарго, але європейські країни не готові відмовитися від російського постачальника.
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