ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стосовно керівництва Станиці Луганської розпочато розслідування за фактом держзради

Новость на русском →
Середа 02 березня 2022 14:51
Стосовно керівництва Станиці Луганської розпочато розслідування за фактом держзради Фото: ДБР оголосило підозру в держзраді керівництву Станиці Луганської (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двом заступників розпочато розслідування щодо державної зради.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації (Альберта Зінченка. - Ред.) та його двох заступників за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - говориться в повідомленні.

Було встановлено, що очільники адміністрації "умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України".

В умовах воєнного стану ці представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.

Станиця Луганська майже знищена окупантами

Зазначимо, що за словами керівника Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Сергія Гайдая, Станиця Луганська на межу катастрофи.

"Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею", - написав очільник області ще 27 лютого.

Раніше кримінальне провадження щодо державної зради було розпочато стосовно ще двох голів ОТГ Луганської області - Марківської та Міловської.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі