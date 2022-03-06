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Більше 40 громадян РФ будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Венедіктова

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Неділя 06 березня 2022 17:17
Більше 40 громадян РФ будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Венедіктова Фото: Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Ірина Венедіктова заявила, що більше сорока громадян Російської Федерації будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Це й крупні чиновники, депутати, їхні заступники, а також медійники, зокрема Тіна Канделакі, Олег Газманов, Микита Міхалков.

Про це генпрокурор заявила під час телемарафону.

"Ми притягаємо багато людей. Зараз є вже більше 40 громадян Російської Федерації. В нас є така велика справа щодо агресії. Там не тільки міністри, депутати різні, включаючи їхнього спікера і так далі. Але там і їхні "підпівайли", - заявила вона.

Генпрокурор розповіла, що процес вже почався. І ця інформація стає публічною. Зокрема, стосовно Тіни Канделакі, Микити Міхалкова, Олега Газманова. Вони дуже активно робили заклики про те, що треба заходити в Україну, звільняти її від різних режимів.

"Ці люди виїжджають за межі РФ, до своїх маєтків… "Піджигатєлі" і великі пропагандисти. Вони мають відчути, що вони такі ж злочинці, як і ті, хто почав бомбардувати нашу країну", - додала генпрокурор.

Венедіктова наголосила, що дуже важливо зараз не тільки заявляти про підозру, але й щоб ці люди понесли покарання.

"Ми вивчаємо кваліфікацію злочину. Те що нам зараз болить, і ми говоримо - зрадники... Зовсім інша історія довести, що це дійсно держзрада за кримінально-процесуальним кодексом", - наголосила Ірина Венедіктова.

Раніше ми писали, що в міжнародний розшук буде оголошено Тіну Канделакі.

Також український суд прийняв рішення заочно заарештувати російського виконавця Олега Газманова і режисера Микиту Михалкова.

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Ірина Венедіктова
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