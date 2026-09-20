Досрочная пенсия в Украине: кто может выйти на отдых на 5 или 10 лет раньше

Украинцы, которые выходят на пенсию раньше 60 лет, имеют на это законное право при определенных условиях - из-за вредной работы, социального статуса или жизненных обстоятельств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто имеет право на досрочную пенсию

Досрочный выход на пенсию предоставляется по нескольким основным категориям. Это профессиональные условия труда, социальный или медицинский статус и особые жизненные обстоятельства.

По профессиональным условиям

Этот вариант касается особо вредных и тяжелых условий труда. Это горняки, шахтеры, работники химических производств и металлурги.

Мужчины и женщины из этого списка могут уйти на пенсию после 50 лет при наличии соответствующего льготного стажа.

Сюда входят вредные и трудные условия труда. Это водители городского пассажирского транспорта, работники железной дороги, строители отдельных специальностей и медики некоторых отделений.

Для них досрочная пенсия наступает с 55 лет как для мужчин, так и для женщин.

По социальному статусу и состоянию здоровья

Многодетные матери имеют право выйти на пенсию в 50 лет в следующих условиях:

родили и воспитали до 6-летнего возраста 5 или более детей;

или воспитали до 6 лет ребенка с инвалидностью с детства;

страховой стаж - не менее 15 лет.

По выбору матери или при ее отсутствии это право может использовать отец. Ему нужно 20 лет стажа и возраст 55 лет.

Участники боевых действий и родственники погибших защитников имеют право на досрочную пенсию. Мужчинам нужно 25 лет стажа для выхода в 55 лет, женщинам - 20 лет стажа для выхода в 50 лет.

Отдельная категория - лица с инвалидностью по зрению I группы, а также люди с карликовостью. Мужчины могут оформить пенсию в 50 лет за стаж от 15 лет, женщины - в 40-45 лет за стаж от 10-10,5 года.

По специальным жизненным обстоятельствам

Право на досрочную пенсию также имеют работники, уволенные по инициативе работодателя за 1,5 года до достижения пенсионного возраста - через реорганизацию, ликвидацию предприятия или состояние здоровья.

Для этого требуются следующие условия:

остаточная продолжительность до пенсионного возраста - не более 1,5 года;

полный страховой стаж - 35 лет для мужчин, 30 лет для женщин;

регистрация в Центре занятости в течение 7 дней после увольнения, если нет подходящей работы.

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