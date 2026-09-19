От 800 до 1000 гривен: кто может получить доплату к пенсии

Некоторые украинцы могут получить доплату за особые заслуги перед государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Речь идет об украинских олимпийских чемпионах и других выдающихся спортсменах, имеющих особые заслуги перед государством.

Сколько насчитывают спортсменам

Выплата рассчитывается от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот показатель составляет две тысячи пятьсот девяносто пять гривен.

Размеры доплат следующие:

35% - 908,25 грн - двух- и многократным победителям Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих;

34% - 882,30 грн - единовременным победителям этих же соревнований, а также двух- и многократным чемпионам и рекордсменам мира;

33% - 856,35 грн - одноразовым чемпионам мира;

32% - 830,40 грн - двух- и многократным чемпионам и рекордсменам Европы;

31% - 804,45 грн - одноразовым чемпионам Европы.

Наибольшую сумму, 908,25 гривны ежемесячно, в 2026 году получат спортсмены с наибольшим количеством побед.

Это надбавка, а не отдельная пенсия

Пенсия за особые награды не является самостоятельной выплатой. Она прилагается к основной пенсии, которую человек уже получает по закону – по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

То есть спортсмен, отвечающий критериям закона, получает обычную пенсию плюс доплату за особые заслуги.

Кто имеет право на доплату

Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" №1767-III определяет категорию "выдающиеся спортсмены". К ней относятся победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных глухих игр, а также чемпионы и рекордсмены мира и Европы.

Конкретный размер доплаты зависит от количества побед или чемпионских титулов человека.

Размеры надбавок утвердили приказом Министерства социальной политики Украины от 27 декабря 2017 №2054. Они привязаны к прожиточному минимуму, поэтому меняются вместе с ним.

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