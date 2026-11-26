Зарплаты не закрывают потребности

По словам Грота, в будущем действительно будет риск того, что часть ветеранов уйдет в криминал. Одной из главных причин этого он называет экономическую ситуацию в стране, в частности, недостаточный уровень заработных плат.

"Сейчас у нас в стране 2,3 миллиона человек в категории "ветераны", также в это число входят семьи погибших. Это количество будет расти, и, конечно, в этом количестве будут находиться люди, которые будут идти в криминал. Почему? Потому что экономические обстоятельства страны не позволят закрыть им их жизненные потребности на 100%, а обычная работа с зарплатами до 1000 с графиком 5/2 не закроет их", - сказал Грот.

Он добавил, что это было проблемой и раньше, задолго до полномасштабного вторжения.

"И некоторая часть из ветеранов пойдет туда, и некоторая часть из них уже была там до заявления Кима и до того, как он стал министром, и до полномасштабного вторжения часть людей, прошедших АТО, были в криминале. Ни один ветеран, с кем я общался, ни один не сказал - нет, военный вообще криминалом заниматься не будеи, это невозможно, это вброс, ИПСО", - подчеркнул он.

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В то же время некоторые из побратимов, с кем Грот имел частный разговор, считают, что публичная огласка этой темы министром, который сам не воевал, может способствовать формированию в обществе представления о ветеранах как о потенциальной угрозе.

"Многие разделяют это мнение, но некоторые сказали, что это было сказано публично человеком, который является министром по делам ветеранов, но сам не является ветераном. Мне сказали, что это подрывает позицию ветерана в обществе, что из-за таких заявлений общество воспринимает ветерана как потенциальный криминалитет", - сказал ветеран.

Он считает, что часть людей, которые воспринимали ветеранов как потенциальную угрозу до этого заявлению, будут воспринимать их так и после него.

"Нужно смотреть в суть самой проблемы, есть ли она и какие есть пути решения. О том, кто это говорит, в какой позиции это высказано - мне не отзывается. Я не хочу защищать министра, но и не хочу заниматься шапкозакидательством", - подчеркнул Грот.

Ветеранам нужны условия для самореализации

Говоря об адаптации военных по возвращении с фронта, ветеран отметил важность создания условий для их самореализации.

В качестве примера он привел деятельность собственного сообщества, которое развивает ветеранский спорт - в частности, турниры по кулачным боям исключительно среди военных и ветеранов, а также параджиу-джитсу для бойцов с ранениями.

"Мы основали кулачные бои в 2025 году и уже провели шесть турниров. У нас есть правило - в турнирах принимают участие исключительно военные и ветераны. Есть ветераны с ампутациями и ранениями. Также у нас есть другое направление - параджиу-джитсу. Это тот вид спорта, на который я сделал ставку с точки зрения адаптации людей с разными ранениями", - сказал Грот и добавил, именно этот вид спорта хорошо подходит военным с ампутациями.

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"У нас большое количество ветеранов, среди которых есть люди с ампутациями и другими сложными ранениями. Именно параджиу-джитсу - это тот вид спорта, которым ветеран может заниматься без особых вложений в оборудование, потому что нужны только пол и татами, на котором вы боретесь. Параджиу-джитсу гармонично работает для людей с апиутациями ног, и они могут показывать хороший результат на общих условиях с людьми без ранений", - рассказал он.