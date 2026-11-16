Что Украина должна обеспечить ветерану войны: ответ Кима

Государство должно помочь ветеранам восстановить здоровье, психологическое состояние и вернуться к работе после службы. При этом тем, кто хочет сменить профессию или открыть бизнес, нужно дать возможности для нового старта.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким.

По словам министра, минимальная задача государства - помочь человеку вернуться как минимум к тому состоянию и жизни, которое у него было до службы.

"Государство должно обеспечить возвращение человека как минимум к тому состоянию, в котором он был до службы. То есть восстановить здоровье, психологическое состояние, рабочее место и жизнь, которая была. Это минимум, который оно должно сделать", - подчеркнул Ким.

Он отдельно отметил, что ветераны с инвалидностью нуждаются в социальной заботе.

Не только возвращение к прежней жизни

Ким обратил внимание, что боевой опыт меняет людей. После возвращения с фронта часть ветеранов переосмысливает свои приоритеты и хочет заниматься другим делом.

Кто-то стремится открыть бизнес, кто-то - уделять больше времени семье или работать на собственной земле. Поэтому, по словам министра, поддержка не должна ограничиваться возвращением на прежнюю работу.

"Поэтому наша задача - дать выбор и возможности. Это переобучение, стажировки, образование, гранты, доступ к кредитам, жилье и многое другое", - объяснил он.

Ветераны должны стать движущей силой экономики

По оценке Кима, в Украине ожидают более 3 млн ветеранов, а вместе с семьями речь идет примерно о 9 млн человек. Министр подчеркнул, что государство не сможет просто социально содержать их всех.

"Ветераны будут частью экономики, причем движущей частью экономики, на мой взгляд. Мы должны создать условия, чтобы они могли реализовать себя по-новому", - подытожил глава Минветеранов.