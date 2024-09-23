В Украину идет волна потепления, но без дождей не обойдется
В ближайшее время температура воздуха в большинстве областей Украины может несколько повыситься. Однако в некоторых регионах возможны дожди.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Как долго продлится потепление
По словам эксперта, температурные показатели в Украине могут немного, на несколько дней, повыситься.
"Потому что у нас с завтрашнего дня (вторника, 24 сентября, - Ред.) будет меняться направление ветра. Если сейчас преобладает северное, северо-восточное, то будет преобладать южное, юго-восточное. Соответственно, из южных широт поступит немного теплее воздушная масса", - объяснила синоптик.
В то же время, учитывая третью декаду сентября, ночи уже ощутимо прохладнее.
"В целом дневная температура в ближайшие дни у нас будет в пределах 20-27 градусов выше нуля (лишь в Карпатах ночью 4-9°C, днем 15-19°C). Ночная температура по Украине в большинстве областей - в пределах 7-14°C. В южной части - даже до 17°C в ночные часы", - уточнила Птуха.
Где именно и когда возможны осадки
Специалист рассказала, что в течение следующих трех суток в большинстве областей Украины осадков не ожидается. В то же время возможны осадки в Крыму и частично - в западных областях.
"Длительный бездождевой период обеспечивает нам антициклон - поле высокого давления - с северо-востока сейчас. В дальнейшем - на этой неделе - оно смещается в восточном направлении... В то же время над Европой сейчас снова бурлит, скажем так, поле низкого давления. Там - циклоны с атмосферными фронтами. Поэтому у нас западные области они и будут немного затрагивать", - объяснила синоптик.
Она добавила, что в Украине большинство территорий "все-таки остаются между этими двумя барическими образованиями".
"Соответственно, Левобережье - стабильно без осадков и даже больше солнечных прояснений. С запада - немного облачности и дождей. В течение 25-26 сентября в западных областях... фронты будут немножко доставать эти регионы. В четверг, 26 сентября, возможно, еще местами достанут Житомирскую, Киевскую и Винницкую области... Преимущественно, опять же, если говорить о Киевщине, это - западные районы правобережья, скажем так", - отметила синоптик.
Она уточнила, что речь идет о небольших кратковременных дождях. Хотя кое-где даже "могут быть грозы при таком температурном фоне".
В заключение эксперт предупредила украинцев об усилении ветра "со среды, четверга, пятницы (25-27 сентября, - Ред.)".
"Немножко будет более ощутимым, поскольку как раз таки мы на грани противостояния этих двух барических образований. Но ветер - юго-восточного направления", - подытожила Птуха.
Непогода в Европе
Напомним, в течение субботы (14 сентября) и воскресенья (15 сентября) по странам центральной и кое-где восточной Европы прошлась волна непогоды, которая принесла с собой сильные ливни и, как следствие, масштабные наводнения.
В Австрии, кроме этого, выпал снег, являющийся необычным явлением для сентября (в Нижней Австрии из-за снегопадов объявили даже чрезвычайное положение).
Больше всего из-за непогоды пострадали и понесли ущерб Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Некоторые населенные пункты там оказались полностью под водой. По меньшей мере, 8 человек погибли. Есть пострадавшие и пропавшие без вести.
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