ua en ru
Вт, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Заморозки "убегут": синоптик рассказала, какую погоду ждать 30 апреля

Вторник 29 апреля 2025 14:06
UA EN RU
Заморозки "убегут": синоптик рассказала, какую погоду ждать 30 апреля Иллюстративное фото: синоптик рассказала, какую погоду ждать 30 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине уже ближайшей ночью столбик термометра будет показывать до 10 градусов тепла. Заморозки "отступят".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко

"Заморозки ближайшей ночью, поджав хвосты, убегут наконец. Хотя и навредили немало", - написала Диденко.

По ее прогнозу, ближайшей ночью в Украине температура воздуха ожидается от +6 до +10 градусов. Самой холодной ночь окажется в Крыму, +2 +5 градусов.

А вот в течение дня среды, 30 апреля, потеплеет до +17+22 градусов. Дожди 30-го апреля вероятны в западных областях и в восточной части Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

"В Киеве мой любимый месяц завершится синоптическим замечательным комфортом", - отметила синоптик.

Завтра днем воздух прогреется до +18, +19 градусов. Без осадков. А ночью прогнозируется от +7 до +9 градусов, но уже без заморозков.

Напомним, синоптики рассказали, что погода в ближайшие пять дней, которые ознаменуют конец апреля и начало мая, будет разной. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр Наталка Диденко
NEWS
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
DAILY
Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении