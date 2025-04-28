Заморозки отступают: синоптик обнародовала прогноз на 29 апреля (карта)

Во вторник, 29 апреля, Украина будет принадлежать к масштабной области повышенного атмосферного давления, которая занимает значительную часть Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, завтра в Украине будет преобладать сухая, с солнцем, погода. Однако вечером атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь на Черниговщине и Сумщине.

Диденко рассказала, что температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах от +2 до +8 градусов. Но заморозки еще вероятны на Левобережье Украины.

В течение дня вторника уже ощутимо потеплеет, ожидается от +15 до +19 градусов. Ветер будет западный, северо-западный, на севере, западе и в центральной части временами порывистый, сильный.



Погода в Киеве

В Киеве завтра осадков не ожидается. Ночью прогнозируется от +4 до +6 градусов, завтра днем можно наконец-то немного погреться на улице, воздух прогреется до +18 градусов.

"Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее, однако пока недавних +27 не будет. За дождями будем следить вместе", - уточнила Диденко.