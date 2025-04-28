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Заморозки отступают: синоптик обнародовала прогноз на 29 апреля (карта)

Понедельник 28 апреля 2025 13:56
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Заморозки отступают: синоптик обнародовала прогноз на 29 апреля (карта) Иллюстративное фото: синоптик обнародовала прогноз на 29 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 29 апреля, Украина будет принадлежать к масштабной области повышенного атмосферного давления, которая занимает значительную часть Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, завтра в Украине будет преобладать сухая, с солнцем, погода. Однако вечером атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь на Черниговщине и Сумщине.

Диденко рассказала, что температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах от +2 до +8 градусов. Но заморозки еще вероятны на Левобережье Украины.

В течение дня вторника уже ощутимо потеплеет, ожидается от +15 до +19 градусов. Ветер будет западный, северо-западный, на севере, западе и в центральной части временами порывистый, сильный.
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Погода в Киеве

В Киеве завтра осадков не ожидается. Ночью прогнозируется от +4 до +6 градусов, завтра днем можно наконец-то немного погреться на улице, воздух прогреется до +18 градусов.

"Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее, однако пока недавних +27 не будет. За дождями будем следить вместе", - уточнила Диденко.

Напомним, синоптики рассказали, что погода в ближайшие пять дней, которые ознаменуют конец апреля и начало мая, будет разной.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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