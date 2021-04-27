В Україні оголошено помаранчевий рівень небезпеки через заморозки
Погода в Україні лишається холодною, особливо вночі. Сьогодні заморозки вночі досягнуть -5.
За інформацією УкрГідрометцентру, сьогодні вночі сильні заморозки у повітрі 0-5 (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5 (I рівень небезпечності, жовтий).
Завтра в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 (I рівень небезпечності, жовтий), у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Зазначимо, сьогодні дощова погода спостерігається у південних, а також Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. На решті території країни сухо.
Нагадаємо, потепління в Україну прийде у четвер. Температура повітря підніметься у всіх регіонах до +19.
Зазначимо, в Україні протягом тижня спостерігатиметься мінлива погода. Тільки вкінці тижня очікується покращення погоди. Хоча у п'ятницю будуть дощі з грозою.