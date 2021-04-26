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Дощі, грози і до +21 тепла: прогноз погоди на тиждень

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 13:28
Дощі, грози і до +21 тепла: прогноз погоди на тиждень Фото: незважаючи на дощі і грози до кінця тижня потеплішає (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні протягом тижня спостерігатиметься мінлива погода. При цьому дощі і грози в регіонах збережуться, але ближче до кінця тижня потеплішає.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

27 квітня

У вівторок дощова погода відступить із західних регіонів. Однак на решті частини країни очікуються дощі, в Дніпропетровській, Запорізькій і південних областях - з грозами.

Температура повітря коливатиметься від + 8 до + 12 градусів вдень, вночі на заході, півночі та в центрі заморозки 0-3, у східних та південних областях +1+6.

Дощі, грози і до +21 тепла: прогноз погоди на тиждень

28 квітня

У середу дощі відступлять. На всій території країни буде сухо. Температура повітря на заході становитиме + 12 + 15 градусів вдень, але вночі, крім Закарпатської області, очікуються заморозки-1-3. У центрі та півночі країни вдень +10+14 вдень, вночі від 0 до -3. На Сході та Півдні України +11+14, у Херсонській області до +15 тепла вдень, вночі +2+6, у Запорізькій та Миколаївській областях +1+3.

Дощі, грози і до +21 тепла: прогноз погоди на тиждень

29 квітня

У четвер дощі і грози повернуться в західні області. На решті території буде сухо. При цьому почнеться потепління. Стовпчики термометрів коливатимуться від +14 до +19, у Сумській та Одеській областях +12+14 вдень, вночі +3+6, на Закарпатті та в Одеській області +7+9.

Дощі, грози і до +21 тепла: прогноз погоди на тиждень

30 Квітня

У п'ятницю дощі і грози накриють Західні, центральні і північні регіони. На Сході та півдні, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях - сухо.

Температура повітря на заході вдень підніметься до + 17 +21 градуса, на Волині та у Львівській області+15 +18, вночі+6 +9, на Закарпатті+10 + 12. У центрі, на Сході та півдні також буде тепло +17+21 вдень, вночі +4+7, в Одеській та Київській областях +7+9. На півночі країни стовпчики термометрів коливатимуться від +14 до +17 вдень, вночі +5+7.

Дощі, грози і до +21 тепла: прогноз погоди на тиждень

Раніше РБК-Україна писало, що в ніч з 26 на 27 квітня в Україні значно погіршиться погода-синоптики прогнозують заморозки до -5.

Також повідомлялося, що погода в Україні почне змінюватися з приходом тепла, починаючи з наступної середи, 28 квітня.

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