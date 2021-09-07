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Холодно і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 08:00
Холодно і без опадів: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні похолодає 7 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Михальчук

Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. Температура повітря опуститься до +14.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх областях буде мінлива хмарність та без опадів.

На заході температура повітря вдень складе +16+23, а вночі +3+9.

На півночі вдень буде +14+16, а вночі +3+5.

На сході очікується вдень +15+18, а вночі +3+5.

У центрі країни вдень буде +16+19, а вночі +3+5.

Холодно і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві також буде сухо. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +4+6.

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