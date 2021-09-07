Холодно і без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні похолодає 7 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. Температура повітря опуститься до +14.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні у всіх областях буде мінлива хмарність та без опадів.
На заході температура повітря вдень складе +16+23, а вночі +3+9.
На півночі вдень буде +14+16, а вночі +3+5.
На сході очікується вдень +15+18, а вночі +3+5.
У центрі країни вдень буде +16+19, а вночі +3+5.
Прогноз у Києві
У Києві також буде сухо. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +4+6.