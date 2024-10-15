Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"В Украине 15 октября будет много дождей. Большая вероятность осадков будет в западных, северных и восточных областях", - рассказала она.

В южной части и в большинстве центральных областей во вторник обойдется скорее облачностью, поэтому серьезных осадков ожидать не стоит.

"Ветер будет северо-западный, умеренный. Температура воздуха ожидается самой высокой в ​​южной части, +13...+18 градусов. Самая низкая - в северной части и в западной части, +8...+11 градусов. На остальной территории в течение дня +10...+14 градусов", - отметила синоптик.

Погода в Киеве и приближение заморозков

В Киеве во вторник ожидается временами дождь, умеренный северо-западный ветер будет холодно, ночью +7...+9 градусов, днем ​​+10...+12 градусов.

А 17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы вероятны заморозки.