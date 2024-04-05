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Заморозка активов РФ в США по закону REPO: какие сроки принятия являются оптимальными

Фото: Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции Украины (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова, Юрий Дощатов

Чтоб ускорить получение от США замороженных активов РФ, закон о REPO, позволяющий сделать это по решению президента США, нужно принимать в пакете с общим законом о помощи Украине на 60 млрд долларов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила Ирина Мудрая, которая до недавнего времени занимала пост заместителя министра юстиции Украины.

"Законопроект REPO имеет большие шансы быть проголосованным в пакете с выделением дополнительного финансирования Украине. Есть поддержка Белого дома, поэтому мы видим вероятность, что этот закон будет принят. Вопрос: когда, будет ли он добавлен в закон о финансировании на 2024 год и будет ли все принято пакетом, или это произойдет отдельно", - сказала Мудрая.

Она отметила, что на сегодняшний день есть сдержанный оптимизм, что в апреле вопрос финансирования будет решен.

"Поэтому для нас было бы очень хорошо, если бы этот законопроект (REPO – ред.) был добавлен в закон об общем финансировании. Если он пойдет отдельно, это займет еще некоторое время", - отметила она.

Законопроект REPO

Законопроект "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO)) был представлен в Сенате и Палате представителей Конгресса США 15 июня 2023 года.

Если REPO будет проголосован, он предоставит президенту США полномочия конфисковывать замороженные в стране российские суверенные активы и передавать их на восстановление Украины.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон хочет включить в законопроект о помощи Украине нечто подобное закону REPO for Ukrainians Act.

Также мы сообщали, что спикер Палаты представителей США перед оглашением о выходе правительства на "каникулы" недавно упомянул о законе REPO for Ukrainians Act, который уполномочивает главу Белого дома арестовать российские активы и передать их Украине для борьбы с российской агрессией.

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