Замороженные миллиарды России. Что тормозит выплату репараций Украине

В материале использована информация из открытых источников, комментарии замминистра юстиции Ирины Мудрой и неофициальная информация от источников РБК-Украина.

Почти половина валютных резервов России уже около двух лет заморожена в странах, поддержавших Украину в войне с Россией. После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, в США, Евросоюзе, Канаде и затем в ряде других стран было заблокировано порядка 300 млрд долларов суверенных активов страны-агрессора. Это не официальная цифра, которая на самом деле может быть большей. Из открытых данных, которые проанализировала одна из финансовых аналитических групп, следует, что общая сумма суверенных активов РФ в странах ЕС, США, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии, Сингапуре и Швейцарии до введения санкций могла превышать 370 млрд долларов.

Графика - РБК-Украина

Все замороженные средства после конфискации должны пойти на компенсацию ущерба Украины. Такую идею поддерживают партнеры Украины и ищут механизм, каким образом конфисковать активы и передать их Украине. В том, что такой механизм будет найден, не сомневаются даже в Москве, где, как сообщает Reuters, уже попрощались с этими деньгами. "В глубине души все уже попрощались с резервами. Конечно, будет (юридический процесс - ред.). Это своего рода ритуал", - цитирует агентство источник, знакомый с мнением правительства РФ.

Но конфисковать деньги и распоряжаться ими не так просто, как заморозить. Для этого нужна законная процедура, чтобы Россия потом не добилась признания конфискации незаконной. Но такой процедуры пока нет, учитывая, что до сих пор не было прецедентов выплаты репараций странам до окончания войны. В вопросах финансов на первом месте стоят не нормы морали, а нормы закона. Поэтому во всех странах, где размещены денежные средства или суверенные облигации РФ, крайне пристально изучают все юридические детали.

Почему тема репараций начала активно обсуждаться именно сейчас

Тема использования замороженных активов РФ для выплат Украине активно начала обсуждаться с конца прошлого года. Причем основные месседжи шли не от Украины, а со стороны стран-партнеров. Собеседники издания отмечают, что эта тема актуализировалась, когда стало понятно, что финансовая помощь Украине от ЕС и США может задержаться. "Мы видим, что те объемы средств, которые мы получали в 2023 году, сейчас получить будет сложно. Поэтому они (партнеры - ред.) хотели бы видеть конфискацию как механизм замены этого финансирования. Но как юридически конфисковать средства, пока никто не знает", - сказал РБК-Украина собеседник, знакомый с ходом переговоров по этой теме.

Основная часть замороженных резервов центробанка России находится в ЕС, в частности в Бельгии. В Брюсселе на счетах Eurociear (один из крупнейший депозитариев ценных бумаг) - 180 млрд евро (около 190 млрд долларов - ред). Именно эту цифру называют чаще всего. Что касается средств, замороженных в США, то фигурируют разные данные. В 2022 году замороженными называли сумму в 38 млрд долларов, но по последней информации она значительно меньше - около 8 млрд долларов. Относительно Канады - ранее называлась сумма в 16 млрд долларов, но по уточненной информации размер замороженных активов составляет 1,3 млрд долларов.

Еврокомиссия (фото: Getty Images)

Точные данные относительно замороженных активов не могут быть официально представлены без решения суда. Чтобы узнать реальную картину, нужно подготовить юридическую базу для конфискации средств и выплаты репараций. И уже потом в процессе юридических процедур истанут известны финальные суммы арестованных активов, которые могут выплатить Украине.

Юридическая база для выплат репараций

До сих пор репарации выплачивались после войны товаром и деньгами, причем, в большей мере, товаром. Юридических оснований для выплат может быть несколько.

Первое - международный договор. К примеру, после Первой мировой войны был заключен Версальский мирный договор, по которому Германия должна была выплачивать странам Антанты сумму, эквивалентную 100 тыс. тонн золота. Выплаты закончились лишь в 2010 году. После Второй мировой войны та же Германия по Потсдамскому соглашению выплачивала репарации уже в материальной форме - страны-победительницы изымали немецкие товары и оборудование из своих секторов оккупации. При этом окончательно эта тема не закрыта - так, прошлая власть Польши активно продвигала тему репараций, в подсчетах Варшавы сумма претензий к Германии дошла до 1,3 триллиона евро. Германия же настаивает, что вопрос репараций закрыт окончательно.

Второе - решение о репарациях может быть принято международной организацией, которая имеет на это право. В случае с Украиной, это может быть Генассамблея и Совбез ООН. При этом согласие России не понадобится. Прецедент уже был. Ирак выплачивал репарации Кувейту за вторжение в 1990 году через компенсационную комиссию ООН, созданную в 1991 году в качестве органа, подотчетного Совбезу ООН.

При этом Ирак должен был наполнять компенсационный фонд долей доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов. Было установлено ряд эмбарго на импорт товаров в Ирак и экспорт из Ирака. Время от времени ограничения пересматривались. Активы Ирака были заморожены в США, но поскольку сумма была незначительная и Ирак выполнял все условия, арест был снят. Такой вариант теоретически можно применить сейчас и к России, сказала РБК-Украина заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

"У нас мог бы быть такой вариант (источник выплат компенсаций за счет установленного процента от доходов от продажи нефти, нефтепродуктов, газа), если бы Россия согласилась сама выполнять условия по выплатам. Этот вариант также озвучивается, когда мы обсуждаем источники наполнения компенсационного фонда для выплат компенсаций пострадавшим и на восстановление страны (в ходе дискуссии с партнерами - ред.). Но пока основной источник - замороженные суверенные активы РФ", - отметила Мудра в комментарии РБК-Украина.

Но учитывая, что нет никакого судебного органа, который мог бы обязать Россию выплачивать репарации, придется создать новый юридический механизм для выплат. Соответствующее решение уже принято Генассамблеей ООН 14 ноября 2023 года. Резолюцию "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины" поддержали 94 страны, 14 были против и 73 воздержались.

Согласно этому документу, менее чем за 8 месяцев был создан международный реестр для сбора всей информации о нанесенном Украине и пострадавшим ущербе. "Со второго квартала (2024 года - ред.) планируется введение реестра в эксплуатацию, так, чтобы заявки могли подавать физические, юридические лица и государство, которое требует репарации (Украина - ред.)", - отметила Мудра.

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра (фото: Facebook)

Но в этом случае нужно разделять понятия репарация и компенсация. Репарации выплачиваются государству и уже из них платят компенсации людям и бизнесу. То есть реестр еще не определяет суммы компенсационных выплат - для этого должен быть создан отдельный орган. Таким органом станет компенсационная комиссия. "Фактически это будет похоже на ирако-кувейтскую компенсационную комиссию. Только в том случае было решение Совбеза ООН, а в нашем случае, из-за того что РФ применит право вето (в 2023 РФ применила 35 раз право вето по 35 внесенным в Совбез резолюциям по Украине), вместо такого решения будет международное многостороннее соглашение, работа над которым сейчас идет", - сказала Мудра.

Это соглашение должно быть подписано как можно большим числом стран. "Это должны быть страны G7, все страны, которые проголосовали за резолюцию ООН и где находятся активы РФ. Для легитимности инструмента, поскольку создается новый квазисудебный орган, должна быть широкая поддержка. Надо собрать страны Азии, Латинской Америки, Африки", - отметила замминистра юстиции. После этого договор должен быть ратифицирован парламентами стран подписантов. И только потом компенсационная комиссия сможет на основании реестра определять суммы для выплат, источником которых станут российские активы.

Таким образом, ожидать скорого решения вопроса не стоит. "По моим прогнозам, комиссия должна быть создана в течение года, плюс какое-то время на ратификацию договора", - отметила Мудра.

Она не исключила, что если РФ согласится добровольно наполнять фонд для выплат, как в свое время делал Ирак, то часть ее активов может быть разморожена. В противном случае передача заблокированных средств будет считаться авансовым платежом для выполнения обязанностей по выполнению решения компенсационной комиссии.

Пока же идет работа по сбору информации для подготовки международного соглашения и адаптация законодательства стран для запуска репарационного процесса. Если кто-то из стран будет не готов к конфискации, то возможна другая опция - в фонд поступают деньги этой страны (можно выпустить и финансовые инструменты, бонды, которые выкупит эта страна) под гарантии замороженных в ее юрисдикции активов. "По сути, такой вариант заключается в том, что страна финансирует долг России, а потом сможет взыскивать с нее за счет замороженных средств", - отметила Мудра.

Генеральная Ассамблея ООН (фото: Getty Images)

Законодательные решения на уровне стран

Для передачи российских денег Украине есть еще один вариант, и его начали реализовывать в США. Там рассматриваются два законопроекта, которые дают полномочия президенту конфисковывать активы исключительно своим решением. "Они (США - ред.) рассматривают применение “контрмер”, когда государство может отойти от обязательства защищать суверенные активы в случае, если их владелец грубо нарушил международное право", - отметила Мудра.

Если такие нормы будут приняты, то иммунитет с замороженных активов будет снят и средства могут быть направлены Украине.

Один из законопроектов ("Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев") 23 января уже одобрен комитетом Сената по международным отношениям. Но его еще должен принять полный состав Сената и Палаты представителей, после чего закон направят на подпись президенту США.

В Канаде уже принят закон, позволяющий передавать Украине замороженные активы РФ, но только после решения суда. И сейчас планируют отменить норму упомянутого закона о необходимости наличия решения суда. Фактически в итоге условия конфискации российских активов в США и Канаде станут схожими. Если подобные изменения в законодательстве проведут и другие страны, в первую очередь члены ЕС, то это ускорит процесс выплаты репараций. По информации РБК-Украина, украинская сторона намерена провести переговоры с ЕС по этому вопросу.

Решение о возможности передачи Украине замороженных российских активов уже приняла Эстония. Но там нет замороженных средств РФ. Скорее решение Таллина стоит расценивать как жест поддержки и солидарности с Украиной.

Поступления от репараций будут идти в госбюджет и уже оттуда распределяться в зависимости от потребностей. Они могут быть направлены не только на выплаты компенсаций, но и на погашение госдолга - решение будет за правительством.

Альтернатива репарациям и проценты от российских активов

Пока явных оснований ожидать, что получать репарации мы сможем в скором времени, нет. В Евросоюзе существуют опасения, что конфискация российских активов вызовет ответные действия со стороны РФ. Но если даже выплаты начнутся в текущем году, то на начальном этапе сумма будет не так велика - порядка 9 млрд евро в лучшем случае, учитывая США и Канаду.

Вместе с тем, уже второй месяц бюджет Украины не получает запланированного финансирования от ЕС и США. Такая ситуация требует поиска альтернативных и дополнительных возможностей для привлечения средств, причем, как можно скорее.

Альтернативным вариантом выплате репараций теоретически может стать выпуск "репарационных облигаций". Эта идея обсуждалась в рамках недавнего экономического форума в Давосе. Суть ее в том, что Украина выпускает облигации как бы под залог замороженных активов РФ. Такие облигации смогут купить США, правительства стран ЕС и других союзников Украины. Возврат средств может быть лишь после получения Киевом репараций. Но такой механизм сложно назвать идеальным.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Давосе (фото: Getty Images)

Во-первых, пока ни одна страна не заявила о готовности покупать такие бумаги. А частные инвесторы вряд ли заинтересуются предложением, поскольку есть риски невозврата средств. Не ясно, насколько затянется процесс выплат по репарациям и за счет чего Украина будет обслуживать и рассчитываться по долгам.

Во-вторых, дополнительный выпуск облигаций существенно увеличит размер внешнего госдолга Украины, который и так уже перевалил за 50% ВВП.

В-третьих, выплачивать проценты по облигациям предлагается за счет доходов от замороженных активов. Вопрос об их выплате Украине тоже пока не решен окончательно. К тому же, это вообще выглядит странно. Получается, что Украина доходы от росактивов, полученные в бюджет как компенсация, должна будет пустить на расходы по обслуживанию облигаций. По информации РБК-Украина, пока идея репарационных облигаций не нашла поддержки в правительстве Украины.

Но есть еще один инструмент, который позволит обеспечить финансирование Украины, если репарационные выплаты не начнутся. И это будет дополнительным источником средств. Сейчас активы РФ фактически заблокированы, но на них начисляются проценты. Прибыль Euroclear от замороженных активов по данным на сентябрь прошлого года составила 3 млрд долларов. По итогу 2023 года сумма может увеличиться до 4 млрд. Эти деньги теоретически тоже могут быть переданы Украине. Но для практических шагов необходимо решение стран-членов ЕС. Пока этот вопрос обсуждается, но решение, как говорится, "не на столе".

По информации собеседника издания, еще один вариант, который обсуждается, - аккумулирование прибыли от денег, полученных от погашения ценных бумаг, на отдельных счетах и возможность получения с этих средств дополнительных доходов, которые потом могут быть переданы Украине. Но это вызывает вопросы у юристов - может ли Euroclear распоряжаться прибылью от замороженных средств. Их мнения разделились, сообщил изданию собеседник, знакомый с обсуждением вопроса в ЕС. С одной стороны, прибыль можно считать неожидаемой, поэтому рассчитывать на нее у России нет оснований. То есть обращаться с этими деньгами Euroclear может по своему усмотрению. С другой - поскольку РФ не может пользоваться активами, а кто-то ими пользуется, то прибыль или ее часть все-таки должна идти РФ. По словам собеседника, этот вопрос пока не решен.

Правда, есть еще один вариант использования российских резервов - введение налога на доходы от замороженных активов. Политическая поддержка такого решения в ЕС уже есть. Предметно эта тема будет обсуждаться в ЕС в ближайшее время. При положительном решении Украина сможет рассчитывать на какие-то дополнительные поступления. Хотя в приоритете конечно же остаются выплаты именно замороженных средств, а не процентов от них, сказал РБК-Украина источник в правительстве. Выплаты процентов будут несоразмерны с потребностями во внешнем финансировании. И обойтись без регулярных траншей финансовой помощи от ЕС и США в запланированных объемах Украина не сможет.