Кремль уже "попрощался" с замороженными активами на 300 млрд долларов, - Reuters

Российские власти склоняются к мнению, что замороженные после вторжения в Украину резервы на 300 млрд долларов почти потеряны, но готовы подать судебный иск и принять решительные ответные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В глубине души все уже попрощались с резервами. Конечно, будет (юридический процесс). Это своего рода ритуал", - сказал один из источников агентства, знакомый с мнением правительства и центрального банка. РФ.

Второй источник сообщил, что Россия "попрощалась" с активами, будучи уверенной, что европейские столицы поддадутся давлению США.

Третий согласился, что Россия вряд ли сможет предотвратить конфискацию, но будет угрожать ответными мерами, такими как конфискация западных активов, оказавшихся в России, и разрыв дипломатических отношений с иностранными державами, которые считаются недружественными.

Отсутствие рисков для стран Запада при конфискации активов

Кредитно-рейтинговые агентства Moody's и S&P Global заявили, что страны, чьи суверенные облигации были куплены Россией, не будут считаться дефолтными, если западные правительства решат конфисковать замороженные российские резервы на сумму 300 млрд долларов.

Российский центральный банк утверждает, что Франция, Германия, Великобритания и другие суверенные государства якобы окажутся в дефолте, если облигации, принадлежащие России, будут конфискованы и, следовательно, Россия не получит причитающихся платежей, сообщил источник Reuters.

Но Moody's заявило, что его интерпретация иная.

"Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран", - заявил Торстен Нестманн, старший вице-президент Moody's Investors Service в ответ на запрос Reuters.

Фрэнк Гилл, руководитель сектора суверенных рейтингов EMEA в S&P Global, также сообщил агентству Reuters, что это вряд ли будет считаться дефолтом, поскольку процентные выплаты производятся через платежного агента, который продолжит выплачивать их другим кредиторам.

Большая часть замороженных резервов России хранится в денежных средствах и суверенных облигациях Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады.

Интерпретация рейтинговых агентств может развеять опасения по поводу риска дефолта. Некоторые европейские чиновники также опасаются, что любая конфискация активов может создать тревожный прецедент, который приведет к тому, что другие страны будут требовать компенсации за прошлые военные действия западных стран.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января заявил, что Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны вплотную приблизились к решению вопроса о направлении замороженных на Западе активов России на восстановление Украины.