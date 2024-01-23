ЕС, наверное, не конфискует активы российского центробанка, - Reuters

Европейский союз, вероятно, не конфискует активы центрального банка Российской Федерации, которые сейчас заморожены в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Европейские чиновники Джулия Пейн и Ян Струпчевский считают арест российских активов юридически рискованным, ведь, по их данным, Москва пообещала ответить арестом западных активов.

Замороженные активы центробанка РФ

ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину.

Около 200 миллиардов долларов из них хранятся в Европе, преимущественно в бельгийском клиринговом центре Euroclear.

Конфискация российских активов и передача их Киеву ослабила бы давление на Запад в отношении финансирования военных усилий Украины, однако некоторые европейские чиновники отвергают эту идею как слишком рискованную.

"Конфискации капитала российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет согласия по этому поводу", - заявил один из анонимных источников издания.

По данным издания, европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации суверенных активов, но и потенциальными последствиями для валюты евро; инвесторы могут изъять евроактивы, опасаясь, что однажды их деньги также могут быть конфискованы.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Европейский союз продвинулся по реализации планов по введению налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского центрального банка.

В то же время, США недавно дали понять, что они могут быть готовы к полной конфискации активов. Но даже меньший шаг по налогообложению прибыли продвигался в ЕС медленно, поскольку несколько государств-членов и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием, которое может повлиять на стабильность евро.

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