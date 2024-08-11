Как военному оформить отпуск с выездом за границу: советы юриста

Военные имеют право провести свой отпуск за границей даже во время действия военного положения, но для этого нужно оформить правильно всю документацию и предоставить ее командиру подразделения.

РБК-Украина расспросила адвоката ЮК "Де-Юре" Ларису Кись о том, как военному оформить отпуск за границу.

Как оформить отпуск за границу

"Получение разрешения на проведение отпуска за границей нужно начинать не менее чем за три недели до даты его начала. Военнослужащий должен написать рапорт о предоставлении отпуска с пребыванием за пределами Украины", - говорит юрист.

В рапорте указываются:

условия путешествия

даты отъезда и возврата

название КПП, через который планируется пересекать границу (если известно)

транспорт, по которому военнослужащий будет путешествовать к месту пребывания и в обратном направлении

"Рапорт следует предоставить командиру подразделения вместе с документами, подтверждающими причину, местонахождение и сроки путешествия. В каждом конкретном случае перечень документов будет отличаться. Например, это могут быть свидетельства о браке или рождении ребенка, справки из больницы о состоянии здоровья близкого родственника и документы, удостоверяющие пребывание семьи за рубежом (с переводом), или подтверждение бронирования гостиницы, билеты авиакомпании и т. д", - говорит Кись.

Командир подразделения должен согласовать рапорт и подать его командиру воинской части, который принимает решение об отпуске и согласовании нахождения военнослужащего в это время вне Украины.

Решение оформляется в соответствующий приказ, военнослужащему выдается отпускной билет, в котором указан срок отпуска и разрешение на выезд.

Перед отпуском военнослужащему необходимо получить выписку из приказа об отпуске с указанием возможности пересечения государственной границы Украины.

"По выбытии из воинской части и прибытии на место жительства перед выездом за границу военнослужащий должен стать на учет в ТЦК или органах местного самоуправления (если ближайший ТЦК на расстоянии более 30 км) и сообщить о выезде за границу для постановки на соответствующий внутренний учет", - подчеркивает юрист.

После возвращения из-за границы необходимо сняться с внутреннего учета перед возвращением в свою воинскую часть.

"Обычный ежегодный отпуск, как и его проведение за границей, оформляется Приказом командира воинской части, в которой военнослужащий проходит службу. Решение принимается командиром единолично, на собственный опыт и оценку обстоятельств", - говорит Кись.

Какие документы нужны для пересечения границы

Для выезда за пределы Украины военнослужащему необходимо иметь:

загранпаспорт гражданина Украины (служебный паспорт Украины - в случаях, определенных законодательством)

документ, подтверждающий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера и т. п.)

соответствующие документы, подтверждающие разрешение на выезд и его цель: отпускной билет или выписка из приказа с указанием выезда в отпуск за границу, места и срока пребывания, медицинские документы для лечения за границей (если отпуск с выездом для лечения), соответствующую визу (под время выезда в государства, с которыми действует визовый режим, оформленное в консульском учреждении иностранного государства в Украине)

Перечень документов регламентируется пунктом 2-15 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета министров № 57 от 27 января 1995 года, и информацией Минобороны, решение о разрешении пересечения границы предоставляет очередной инспектор Госпогранслужбы на Пункте пропуска.