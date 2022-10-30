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"Возмездие неотвратимо": в Мариуполе партизаны начали маркировать дома коллаборантов

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Мариуполь, Воскресенье 30 октября 2022 16:01
"Возмездие неотвратимо": в Мариуполе партизаны начали маркировать дома коллаборантов Фото: в Мариуполе партизаны маркируют дома коллаборантов
Автор: Антон Малиновский

Партизаны из Мариупольского движения сопротивления перешли к тактике маркировки оккупационных войск и коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, члены подполья используют в качестве отметки украинскую букву "Ї", нанося ее, например, на ворота перед домами коллаборантов.

"Напоминание, что Мариуполь - Украина, а возмездие - неотвратимо. Очередная "Ї" появилась во дворе одного из коллаборантов руководящего звена. Продолжение следует", - написал Андрющенко.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе оккупанты создали гуманитарную катастрофу и теперь показательно раздают "бесплатный хлеб", снимая это на камеры .

Также недавно стало известно, что стоимость повреждений Мариуполя от российской агрессии составляет до 14,5 миллиарда долларов .

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