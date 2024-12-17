Вместо США. НАТО взяло на себя координацию военной помощи Украине, - Reuters

Как рассказал изданию неназванный источник, штаб-квартира "миссии НАТО" для Украины, которая получила название "Помощь НАТО в области безопасности и тренировке для Украины" (NSATU), уже полностью функционирует. Штаб-квартира находится на территории американской базы в немецком городе Висбаден.

При этом собеседник Reuters не уточнил, почему штаб-квартира начала работу только сейчас, поскольку “миссию НАТО” для Украины анонсировали еще летом.

Журналисты со ссылкой на дипломатов уточняют, что такая передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект. Поскольку США все еще могут сократить свою помощь Украине после инаугурации Трампа.