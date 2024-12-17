Замість США. НАТО взяло на себе координацію військової допомоги Україні, - Reuters

Як розповіло виданню неназване джерело, штаб-квартира "місії НАТО" для України, яка отримала назву "Допомога НАТО в забезпеченні безпеки і тренуванні для України" (NSATU), уже повністю функціонує. Штаб-квартира розташована на території американської бази в німецькому місті Вісбаден.

При цьому співрозмовник Reuters не уточнив, чому штаб-квартира почала роботу тільки зараз, оскільки "місію НАТО" для України анонсували ще влітку.

Журналісти з посиланням на дипломатів уточнюють, що така передача повноважень НАТО може мати обмежений ефект. Оскільки США все ще можуть скоротити свою допомогу Україні після інавгурації Трампа.