Иран предлагает сделку США: нефть и самолеты в обмен на ослабление давления, - Reuters

Иран предложил США масштабную экономическую сделку в рамках ядерных переговоров. Тегеран готов открыть доступ к своим нефтегазовым месторождениям и авиационному рынку в обмен на снятие санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, заместитель директора МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Хамид Ганбари заявил, что для обеспечения долговечности будущего соглашения США также должны получать прямую экономическую выгоду в сферах с высокой и быстрой отдачей.
Сейчас стороны обсуждают совместные инвестиции в нефтегазовые месторождения, горнодобывающую промышленность и закупку гражданских самолетов.
"Совместные интересы в нефтегазовых месторождениях, совместные месторождения, инвестиции в горнодобывающую промышленность и даже закупка самолетов включены в переговоры", - отметил Ганбари.
По его мнению, ядерный пакт 2015 года не обеспечил должных экономических интересов Вашингтона, поэтому сейчас предлагается новый прагматичный подход.
Тегеран сигнализирует о готовности к определенным уступкам, в частности относительно разбавления своего наиболее высокообогащенного урана.
Заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи намекнул на возможность компромисса, отметив, что сейчас мяч "на стороне Америки, чтобы доказать, что они хотят заключить соглашение".
Однако Иран категорически отказывается от полного отказа от обогащения урана.
В то же время дипломатические усилия сопровождаются ростом напряжения. США отправили в регион второй авианосец и готовятся к возможной военной кампании в случае провала переговоров.
Кроме того, Белый дом совместно с Израилем разрабатывает механизмы для ограничения экспорта иранской нефти в Китай.
Очередной раунд прямых переговоров между представителями США и Ирана должен состояться в ближайший вторник в Женеве.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп очертил условия, при которых Иран может избежать новых военных ударов.
По его словам, Тегеран должен полностью отказаться от поддержки терроризма и ядерных амбиций, поскольку США хотят не смены режима, а отсутствия у Ирана ядерного оружия.
В то же время в Тегеране уже демонстрировали сигналы к деэскалации. В частности, иранская сторона допустила возможность разбавления уже накопленного высокообогащенного урана до более низких уровней в обмен на ослабление экономического давления.
Несмотря на дипломатические сигналы, напряжение в регионе остается критическим. Сообщалось, что Пентагон уже готовит планы возможной военной операции против объектов в Иране, которая может быть активирована в случае провала переговоров или дальнейших провокаций со стороны исламской республики.