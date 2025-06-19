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На кухне постоянно стоит вонь? 7 причин, почему появляется неприятный запах

Четверг 19 июня 2025 15:47
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На кухне постоянно стоит вонь? 7 причин, почему появляется неприятный запах Какие могут быть источники неприятного запаха в кухне (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Нет ничего хуже, чем вернуться домой и почувствовать неприятный запах на кухне. Если у вас возникли трудности с выявлением источника вони - вот самые распространенные причины и способы, как быстро их устранить.

РБК-Украина со ссылкой на издание Real Simple объясняет, что может чаще всего плохо пахнуть на кухне.

Пересохший сифон

Если вы долго были в отпуске и вернулись к загадочному запаху - возможно, пересох сифон. Эта изогнутая труба удерживает воду, чтобы блокировать канализационные запахи.

Когда она высыхает, газы попадают в помещение. Просто откройте кран на несколько минут, чтобы вернуть водяной барьер.

Бактерии в трубах

Даже без жира или пересохшего сифона в трубах могут размножаться бактерии. Если запах не исчезает после кипятка, попробуйте специальное средство на основе ферментов.

Они эффективно борются с бактериями, не вредя трубам. Этот метод особенно полезен при длительных или повторяющихся запахах.

Полное мусорное ведро для мусора

Чаще всего причина неприятного запаха - мусор, который давно нужно было вынести. Если вы уже и не помните, когда в последний раз это делали, то время пришло.

После выноса обязательно помойте само ведро, ведь оно может накапливать остатки пищи. Для этого можно использовать моющее средство и промыть его на улице или в ванной.

На кухне постоянно стоит вонь? 7 причин, почему появляется неприятный запахМусорное ведро - самый частый источник вони на кухне (фото: Freepik)

Жир в сифоне

Иногда проблема - в жировых отложениях в трубе. Если вы сливали в мойку масло или остатки соусов, они могли осесть в сифоне.

Налейте в него кипящую воду - это поможет растворить жир. Повторите несколько раз для лучшего результата без использования химии.

Протекание труб

Если на кухне пахнет сыростью или подвалом - возможно, есть утечка. Загляните под мойку: лужи или конденсат указывают на проблему.

Выключите воду, вытащите вещи из-под раковины и высушите все. Затем вызовите сантехника - самостоятельный ремонт может привести к ещё большим проблемам.

Грязная мойка

Даже если в мойке нет посуды, она все равно может быть источником запаха. Простое споласкивание не поможет избавиться от бактерий или грибка.

Для эффективной очистки используйте мягкую губку, теплую воду с моющим средством, а затем посыпьте поверхность содой и еще раз хорошо потрите. Завершите очистку теплой водой и вытрите микрофиброй.

На кухне постоянно стоит вонь? 7 причин, почему появляется неприятный запахГрязная мойка обычно плохо пахнет (фото: Freepik)

Грязь под техникой

Под плитой и холодильником скапливаются крошки, пыль и даже мертвые насекомые. Эти участки часто остаются без внимания во время уборки.

Периодически отодвигайте технику, чтобы тщательно помыть пол и стены. Так вы не только избавитесь от запаха, но и уменьшите риск появления вредителей.

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