Вместо прогулок шпионил в пользу России: СБУ сорвала планы вражеского корректировщика

Отмечается, что приспешником оккупантов оказался 60-летний экс-охранник коммерческих объектов, решивший стать корректировщиком российских спецслужб.

В частности, мужчина фотографировал один из военных объектов рядом со своим домом через окно квартиры и присылал эти снимки российскому куратору.

Сообщается, что злоумышленник собирал данные о других потенциальных целях, используя конспирацию. Он скрыто снимал объекты во время прогулок, меняя маршруты, и использовал анонимный аккаунт в мессенджере для связи с кураторами.

Также он помогал врагу планировать использование авиабомб для удара по военному объекту. Благодаря своевременным действиям СБУ эту атаку удалось остановить.

Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Известно, что ему грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Напомним, недавно СБУ задержала российских информаторов, которые пытались сорвать логистику военным.

Кроме этого, на прошлой неделе в Чернигове была арестована местная жительница, которая фиксировала и передавала врагу координаты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.