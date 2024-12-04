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В Чернигове "на горячем" задержали агентку разведки РФ. Как ей удавалось быть незамеченной

Чернигов, Среда 04 декабря 2024 10:59
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В Чернигове "на горячем" задержали агентку разведки РФ. Как ей удавалось быть незамеченной Фото: агентка РФ шпионила за ВСУ в Чернигове, объезжая объекты обороны на такси (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки в Чернигове. Она маскировалась, объезжая объекты ВСУ на такси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Чернигове", - говорится в сообщении.

Чтобы "обойти" украинскую ПВО, она должна была выявить и передать агрессору координаты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, обороняющих пограничную область.

"Для конспирации разведывательных вылазок девушка заказывала такси, в котором объезжала местность и скрыто фиксировала нужные ей объекты. После таких поездок фигурантка возвращалась домой, где формировала агентурный отчет для своего российского куратора в виде медиафайлов с "нужными" геолокациями", - рассказали в СБУ.

Что известно о предательнице?

Злоумышленницей оказалась 16-летняя местная жительница, которую РФ втянула в преступную деятельность и которая помогала рашистам готовить новый воздушный удар по региону.

Военная контрразведка СБУ разоблачила российскую агентку, задокументировала ее преступления и задержала "на горячем", когда она фотографировала оборонный объект.

Установлено, что фигурантка находилась на прямой связи с кадровым сотрудником российского ГРУ, с которым коммуницировала через анонимный чат в мессенджере.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержания агентов РФ в Ченигове и области

Правоохранители не впервые задерживают агентов РФ в Чернигове и области. Так, в ноябре СБУ задержала агента российской разведки. Он совершал поджоги в Чернигове и планировал убийства воинов ВСУ.

А в сентябре СБУ поймала российского агента в Черниговской области. Предатель готовил диверсии на железной дороге и наводил российские ракеты на Чернигов.

Кроме того, недавно правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому генералу Евгению Никифорову. Он приказал ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове.

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