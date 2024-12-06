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СБУ задержала российских информаторов, которые пытались сорвать логистику военным

Пятница 06 декабря 2024 11:40
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СБУ задержала российских информаторов, которые пытались сорвать логистику военным Иллюстративное фото: СБУ задержала российских информаторов (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Нина Еланская

Служба безопасности Украины успешно сорвала планы российских спецслужб, пытавшихся повредить логистические маршруты Сил обороны Украины на юго-восточном фронте. Для этого РФ привлекла двух информаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В ходе спецоперации в Днепропетровской области были задержаны двое мужчин, которые собирали информацию и передавали врагу координаты для ударов по объектам "Укрзализныци".

Их целью было уничтожение узловых железнодорожных станций и линий, которые, по данным оккупантов, используются для транспортировки военной техники и боеприпасов для ВСУ на юго-восточное направление фронта.

Злоумышленники устанавливали скрытые видеокамеры вблизи объектов инфраструктуры и передавали видео в режиме реального времени своим российским кураторам.

В СБУ отметили, что оба информатора работали отдельно, получая инструкции через "Телеграмм".

Ими оказались безработные местные жители 20 и 23 лет.

Сообщается, что оба были завербованы Россией дистанционно.

В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, павербанки и другие доказательства взрывной деятельности.

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Двум злоумышленникам уже сообщено о подозрении в пособничестве в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Сообщается, что задержанные находятся под стражей, им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киевской и Тернопольской областях были задержаны российские агенты-поджигатели военной техники ВСУ.

Также недавно в Чернигове была арестована местная жительница, которая обнаруживала и передавала врагу координаты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.

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Служба безопасности Украины Днепропетровская область
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