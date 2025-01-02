Вместо МСЭК. В Украине уже создали более тысячи экспертных команд, - Ляшко

В Украине после ликвидации медико-социальных экспертных комиссий для их замены начали создавать экспертные команды. Всего новых команд уже более тысячи.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"В 209 учреждениях здравоохранения создано более тысячи экспертных команд, в которых работают более 4,5 тысяч врачей. Но это процесс постоянный. Команды в дальнейшем будут создаваться", - подчеркнул министр.
Он уточнил, что ключевая задача сейчас - сделать так, чтобы рассмотрение дел занимало не более 30 дней.
Также, по словам Ляшко, начиная со второго квартала 2025 года Минздрав будет оценивать нагрузку на экспертные команды и, отталкиваясь от этого, будет рассчитывать финансирование для учреждений здравоохранения, чтобы оплатить работу медиков, которые стали частью экспертных команд.
Напомним, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК.
Документ начал действовать с 1 января. Он предусматривает, что МСЭК заменили экспертные комиссии. Теперь они проводят оценку функционирования человека и могут предоставить статус лица с инвалидностью.
Решение о ликвидации МСЭК приняли в связи с коррупционными скандалами. В частности, у главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дома нашли несколько миллионов долларов наличных.
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