Вместо МСЭК. В Украине уже создали более тысячи экспертных команд, - Ляшко

"В 209 учреждениях здравоохранения создано более тысячи экспертных команд, в которых работают более 4,5 тысяч врачей. Но это процесс постоянный. Команды в дальнейшем будут создаваться", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что ключевая задача сейчас - сделать так, чтобы рассмотрение дел занимало не более 30 дней.

Также, по словам Ляшко, начиная со второго квартала 2025 года Минздрав будет оценивать нагрузку на экспертные команды и, отталкиваясь от этого, будет рассчитывать финансирование для учреждений здравоохранения, чтобы оплатить работу медиков, которые стали частью экспертных команд.