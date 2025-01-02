Замість МСЕК. В Україні вже створили понад тисячу експертних команд, - Ляшко

В Україні після ліквідації медико-соціальних експертних комісій для їхньої заміни почали створювати експертні команди. Загалом нових команд уже понад тисячу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Укрінформ".
"У 209 закладах охорони здоров'я створено понад тисячу експертних команд, у яких працюють понад 4,5 тисячі лікарів. Але це процес постійний. Команди надалі будуть створюватися", - наголосив міністр.
Він уточнив, що ключове завдання зараз - зробити так, щоб розгляд справ займав не більше 30 днів.
Також, за словами Ляшка, починаючи з другого кварталу 2025 року МОЗ оцінюватиме навантаження на експертні команди і, відштовхуючись від цього, розраховуватиме фінансування для закладів охорони здоров'я, щоб оплатити роботу медиків, які стали частиною експертних команд.
Нагадаємо, 30 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК.
Документ почав діяти з 1 січня. Він передбачає, що МСЕК замінили експертні комісії. Тепер вони проводять оцінку функціонування людини і можуть надати статус особи з інвалідністю.
Рішення про ліквідацію МСЕК ухвалили у зв'язку з корупційними скандалами. Зокрема, у голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи вдома знайшли кілька мільйонів доларів готівки.
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