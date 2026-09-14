Вместо лопаты на позициях: армия будет применять бронированный экскаватор UAT-SPIDER

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке Вооруженным Силам Украины бронированный экскаватор-погрузчик UAT-SPIDER. Машина получила бронированную кабину, защищенные агрегаты и широкие инженерные возможности для работы прямо на позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Для чего спроектировали погрузчик UAT-SPIDER

UAT-SPIDER изготовили на украинском оборонном предприятии, имеющем многолетний опыт создания бронетехники для Сил обороны. Большие, средние и малые бронемашины этого производителя с 2022 успешно выполняют военные миссии по защите суверенитета Украины.

Бронированный экскаватор-погрузчик спроектировали специально под запросы военных инженерных подразделений, нуждающихся в подобной технике. В ходе испытаний UAT-SPIDER подтвердил заявленные характеристики и возможности.

Машина предназначена прежде всего для обустройства позиций и пунктов управления, строительства и восстановления военных автомобильных дорог. Она способна прокладывать временные дороги, рыть траншеи и котлованы, производить выемки грунта, возводить насыпи и выполнять другие землеройные и ландшафтные работы.

Фото: UAT-SPIDER (сайт Минобороны)

Тактико-технические характеристики и бронезащита UAT-SPIDER

Кабина и важные узлы экскаватора имеют противошарную и противоминную защиту стандарта STANAG 4569 Level 1. Машина весит чуть более 10 тонн, грузоподъемность превышает 3 тонны, а максимальная скорость достигает почти 40 км/ч. При этом UAT-SPIDER обладает высокой маневровостью и может работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.

Бронированный UAT-SPIDER был изготовлен на базе одного из самых надежных и эффективных многофункциональных экскаваторов-погрузчиков иностранного производства. Среди его особенностей:

ремонтопригодность систем агрегатов;

длительный ресурс работы;

понятный алгоритм управления;

доступность запчастей и расходных материалов;

высокие тактикотехнические характеристики;

широкие инженерные возможности;

простота обслуживания.

Для перемещения UAT-SPIDER может обходиться без транспортировочного трала.